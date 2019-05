Legende finder sammen med 20 år yngre model

Efter tennis-legenden Boris Becker den seneste tid har spillet single i kølvandet på bruddet med konen gennem 13 år, har nu fundet sin nye double-makker i modellen Layla Powell.

Ekskonen, Lilly Becker, fortæller således til Bild, mens skilsmissen endnu ikke er faldet på plads juridisk, at tyske Becker har været på skørtejagt.

Gang på gang har den tyske presse nemlig spottet Boris Becker i Londons natteliv. Her har han fundet den 20 år yngre model, som for ekskonen ikke er helt ukendt.

- Jeg kender hende, hun er flink. På den facon er London lille. Vi har alle de samme venner, siger hun med henvisning til parternes bopælsadresse.

Nok er det gået stærkt for Boris Becker, der efter cirka et år fandt en ny kvinde at kaste sin kærlighed på efter skilsmissen. Ekskonen er dog ikke overrasket.

- Boris har aldrig haft problemer med at finde piger. Hvis det ikke er Layla, er det Petra eller Beyoncé, og så kommer den næste.

- Det vigtigste er, at han er glad, så er alt godt.

Lily Becker beholder efternavnet til trods for skilsmissen. Foto: SplashNews.com / Ritzau Scanpix

Selv har den kvindelige Becker taget skilsmissen med oprejst pande, til trods for at det stadigvæk er nyt.

- Jeg er okay. Jeg er ikke glad endnu, siger hun til Bild og uddyber, at hun ikke selv har fået sig en ny partner.

- Jeg tænker på alt i øjeblikket, bare ikke en ny mand.

Sammen har Boris Becker og Lilly sønnen Amadeus fra 2010.

Becker har desuden to børn med skuespilleren Barbara Feltus. Under deres ægteskab fik han under et sidespring et barn med den russiske model Angela Ermakova.

Den 51-årige tidligere tennisspiller har i sin karriere blandt andet vundet Wimbledon tre gange.

