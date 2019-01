Legende før titelforsvar: En klogere Caroline kan vinde igen

Feltet er bredt og sæsonen er ung, så det er svært at udpege deciderede favoritter til kvindernes titel ved Australian Open, men her følger Ekstra Bladets vurdering.

5 stjerner

Serena Williams. Den evige amerikaner er måske ikke helt på det niveau, hun havde før barsel, men hun var trods alt i de seneste to grand slam-finaler og jagter sin rekordtitel nummer 24. Hun vandt nummer 23 i Melbourne i 2017. Underkend aldrig hendes motivation og store våben på hardcourt.

4

Simona Halep. Verdensetteren kommer tilbage fra et skadesforløb og fik kun en enkelt kamp i Sydney, så hun skal først spille sig i form, vel at mærke med en hård lodtrækning. I første runde venter Kaia Kanepi, som slog hende ud i samme runde ved US Open, og senere venter Williams-søstrene.

Karolina Pliskova. Det tjekkiske servemonster har endnu sin første slam til gode, men hun så skarp ud, da hun vandt i Brisbane og ser ud til at være i fin, mental balance med en god trænerkonstellation ved sin side.

Caroline Wozniacki. Forhåbentlig giver det vinger at være forsvarende mester, for reelt ved vi ikke, hvor hun står efter to kampe og en skade i maveregionen. Tricky tredje runde mod Sharapova, og så bliver det måske endnu sværere mod Ashley Barty i den næste. Har brug for to solide sejre fra start.

Angeligue Kerber. 2016-mesteren var en enkelt bold fra finalen sidste år og trives normalt godt Down Under. Hun har desuden fået en fin lodtrækning.

Petra Kvitova. Har vist fin form i Sydney og ved, hvordan man går hele vejen i en slam. Har dog endnu ikke toppræsteret i Melbourne.

3

Elina Svitolina. Sejren i sæsonfinalen kan måske bære hende frem, som det skete med Wozniacki sidste år. God lodtrækning men flopper normalt ved grand slams.

Aryna Sabalenka. Den 20-årige, hårdtslående hviderusser står på kanten til sit store gennembrud og går uimponeret til værks mod hvem som helst.

Dark horses

Naomi Osaka. Vandt US Open og har store våben men leder efter formen.

Sloane Stephens. Atletisk og med våben men også uforudsigeligheden selv.

Julia Görges. Frisk titel og store våben men mangler nok stabiliteten.

Ashley Barty. Viser stærk form og har fordel af hjemmebane.