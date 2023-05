Legende fremhæver Holger Rune

Den tyske tennislegende Boris Becker siger, at Holger Rune er en del af den nye generation, der skal føre sporten videre

Der er ved at blive bagt godt og grundigt op til kalenderårets anden grand slam-turnering French Open.

Og dermed skal styrkeforholdet mellem stjernerne også gøres op inden grus-turneringen starter.

Efter at Holger Rune havde sendt Novak Djokovic ud ved Masters 1000-turneringen i Rom sagde serberen på det efterfølgende pressemøde, at Rune må regnes som en af favoritterne til at løbe med den store titel.

Nu får Holger Rune positiv energi fra en af de helt store legender i tennissporten.

Banker på døren

I et interview med The Guardian fremhæver Boris Becker den unge dansker som en af del af den nye tennis-generation, der i øjeblikket imponerer verden over.

Holger Rune buldrer derudad. Efter den fornemme præstation ved Italian Open er han avanceret til sjettepladsen på ATP's verdensrangliste. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Ritzau Scanpix

Længe har der været talt om, hvem der skulle tage over for Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic, men ifølge Becker er generationsskiftet på plads.

- Det er allerede sket, siger han til The Guardian.

Annonce:

- Carlos Alcaraz blev nummer 1 i verden efter at have vundet US Open sidste år, så det er dit bevis.

- Der er masser af andre unge spillere, der banker på døren - heriblandt Jannik Sinner og Holger Rune.

Broget eftermæle

55-årige Boris Becker blev for alvor kendt i tennisverdenen i en alder af bare 17 år, da han i 1985 vandt Wimbledon.

Året efter nappede han den prestigefyldte grand slam-titel igen.

Efter tenniskarrieren har Becker dog rodet sig ud i ulovligheder.

I 2017 blev han erklæret personlig konkurs, og det kom frem, at han havde skjult værdier for hundredtusindvis af kroner, hvilket han fik en fængselsdom for.