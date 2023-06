Legende har vundet over kræften

Den amerikanske tennislegende Martina Navratilova kan ånde lettet op, efter hun tidligere i år fik konstateret bryst- og strubekræft.

For behandlingerne har virket, og kræften er blevet besejret. Det fortæller hun selv på twitter.

'Efter en dag fuld af test hos Sloan Kettering (center for kræftbehandling, red) kan jeg nu erklære mig kræftfri! Tak til alle læger, sygeplejersker, proton- og strålingsmagikere osv. - sikke en lettelse, skriver hun.

Anden gang

Det var i januar, at den 66-årige amerikaner fortalte til kvindernes tennisorganisation, WTA, at hun var blevet ramt af kræft for anden gang.

- Den her dobbelte nedtur er alvorlig, men det kan stadig løses. Jeg håber på et positivt resultat. Der kommer til at stinke i et stykke tid, men jeg vil kæmpe med alt, hvad jeg har, sagde hun.

Kræften blev opdaget i november på baggrund af en hævet lymfe i halsen. Herefter blevet hun diagnosticeret med sygdommen.

Martina Navratilova har før haft brystkræft, men blev tilbage i 2010 erklæret rask igen, efter hun modtog strålebehandling.

Tjekkoslovakiskfødte Navratilova dominerede sammen med Chris Evert kvindetennis i 70'erne og 80'erne, hvor hun vandt imponerende 18 grand slam-titler alene i single. Derudover var hun også dominerende i både dame- og mixeddouble, hvor det blev til 41 grand slam-sejre.

Særligt ved Wimbledon nød amerikaneren stor succes, hvor det blev til hele ni single-titler.