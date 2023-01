Legende hylder Holger: Her blev han overbevist

Det var millimeter fra, at Holger Rune kunne skrive en Australian Open-kvartfinale på cv'et, da han tabte i fjerde runde af turneringen mod russiske Andrey Rublev.

Og ifølge den svenske tennislegende Mats Wilander, der nu arbejder som ekspert på Eurosport, burde danskeren nok også have vundet opgøret.

Foto: JB Autissier / Panoramic / Besti/Ritzau Scanpix.

Rune havde to matchbolde i femte sæt og var foran 5-0 i den afgørende matchtiebreak.

- Når man kigger på kampen, fortjente Holger Rune nok at vinde. Han lod helt sikkert den her glide ud af hænderne på ham. Ikke bare i femte sæt men også i tiebreaken.

- Jeg tror, Holger Rune på banen er ret opmærksom på, at han er så ung. Han håbede nok, at Rublev ville ramme forbi på et tidspunkt. Han kom næsten afsted med det, og i så fald ville vi have været klar til at kalde ham et geni. Men den her kommer til at gøre ondt.

- Det bliver en lærestreg for ham, og jeg er sikker på, han kommer til at tage det til næste niveau, siger Mats Wilander.

Foto: William West/Ritzau Scanpix

Selvom Holger Rune nu er ude af turneringen, så venter Mats Wilander sig store ting af danskeren i fremtiden.

Særligt Paris Masters-finalen, hvor Holger Rune slog selveste Novak Djokovic, og French Open-kvartfinalen har overbevist svenskeren.

- Det virker, som om han er meget sikker på egne evner.

- Han er farlig, og jeg tror, han er en fremtidig Grand Slam-vinder, lyder forudsigelsen fra Mats Wilander.