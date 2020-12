Legende i spektakulær retssag mod bror

Tennislegenden Steffi Graf skal i retten med sin bror, som hun fortsat håber på at have myndighed over i fremtiden

En spektakulær, men sørgelig sag skal nu afgøres i retten.

Her står en søster og en bror over for hinanden for at afgøre, hvem der skal have myndigheden til at bestemme - over hans liv.

På den ene side står tennislegenden Steffi Graf, mens broderen Michael agerer modpart. Det fortæller Bild, der også oplyser, at de ikke kommer til at være i samme lokale på grund af coronarestriktioner. I stedet foregår seancen via videolink.

Sagen er den, at den 51-årige eks-tennisspiller har haft rollen som værge over den to år yngre Michael efter en turbulent periode denne sommer.

Stefi Graf med sin mand, André Agassi, som selv havde en formidabel karriere på tennisbanen. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Først blev han beskyldt for at true en ven med døden og ødelagde en bil med en hammer. Han blev dog løsladt af politiet, men kort efter var der problemer igen, da han blev fundet foran en vens ekskones bolig, hvor politiet måtte bruge gummikugler mod ham for at få ham under kontrol.

Da han blev pågrebet, måtte han behandles for brandsår og kemikalieskader på kroppen.

Michael Graf er skilt fra konen, som han har fire børn med, men efter begivenhederne blev søsteren hans midlertidige værge. Forlængelsen af den ordning gik dog slet ikke glat, for han har modsat sig det, og derfor må de få retten til at klare tvisten.

Lillejuleaften mødes de i retslokaler i Las Vegas.

Lillebroderen har også en anden sag kørende med indbrud i et køretøj, som han siden skulle have saboteret.

Steffi Graf var i 80'erne og 90'erne et fænomen på tennisbanen, idet hun holdt sig som verdens nummer ét i 377 uger, hvilket er mest for både mænd og kvinder.

Hun kæmpe sig til over 100 titler, bl.a. 22 grand slam-titler. Det er kun overgået af Margaret Court og Serena Williams.

Nu må tennislegenden igen kæmpe - dog på en langt mere sørgelig baggrund.

