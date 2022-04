Legende kendt skyldig: Risikerer fængsel

Den tredobbelte Wimbeldon-mester Boris Becker er blevet kendt skyldig i fire anklager omkring sin personlige konkurs i 2017 i Southwark Crown Court i London.

Becker, der har vundet seks Grand Slam-turneringer, blev beskyldt for at skjule ejendele, der havde en værdi af flere millioner pund - heriblandt to Wimbeldon-trofæer. Det gjorde han for at undgå at betale gæld.

Han skjulte angiveligt også 1,13 millioner euro fra salget af en Mercedes i Tyskland, svarende til godt 8,4 millioner kroner.

Det skriver flere internationale medier. Heriblandt The Guardian.

Nævningetinget fik også at vide, at Becker angiveligt brugte sin erhvervskonto som en slags 'sparegris'. Den brugte han til personlige udgifter såsom at betale skole for sine børn og indkøb af luksusvarer i London.

Becker undlod angiveligt også at deklarere to tyske ejendomme, en lejlighed i Chelsea i det vestlige London samt et banklån på 825.000 euro, svarende til 6,1 millioner kroner.

Den i dag 54-årige Becker blev erklæret konkurs i juni 2017, hvor han skyldte den private bank Arbuthnot Latham mere end tre millioner pund - knap 27 millioner kroner - for et lån i sin ejendom på Mallorca.

Risikerer fængsel

Ifølge flere tenniskyndige kan tyskeren risikere at ende bag tremmer.

'Boris Becker risikerer en mulig fængselsdom, efter at han er blevet kendt skyldig i fire anklager omkring sin personlige konkurs i 2017.'

'Tennisstjernen er dømt for at skjule personlige ejendele og samtidig undladt at afgive erklæringer til konkurs. Han blev frifundet i 20 anklager, som han også stod overfor,' skriver retsreporter for London Evening Standard Tristan Kirk.

Tyskeren, som har boet i England siden 2012 hævdede, at han havde samarbejdet med administratorer, der havde til opgave at sikre hans aktiver - selv at tilbyde sin vielsesring - og havde handlet efter ekspertrådgivning.

Det blev til 49 titler i karrieren, hvor han hentede 160 millioner kroner i præmiepenge foruden en pæn indtjening på sponsorsiden.

Becker er blevet løsladt med det krav om, at han møder op i samme ret 29. april.

