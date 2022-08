Legende om Holger: - Han skal kigge indad

Forud for US Open har tennislegenden John McEnroe et par råd til Danmarks bedste mandlige tennisspiller, Holger Rune, der har bøvlet med sit spil siden den vanvittige succes i French Open. Danskeren har dog vist fin form på det seneste

Holger Runes deltagelse i de to seneste grand slam-turneringer har været kontrastfuld.

Som nat og dag.

French Open-opturen var imponerende, men den lod sig hurtigt mudre af Wimbledon-nedturen få uger senere. Den var undervældende.

Syv nederlag i rap blev det til, før den 19-årige komet så småt fik sejre at smile ad igen. Ja, 2022 har på flere måder været et år, der måske til tider har været for succesrig i forhold Runes stadig unge alder. Eller hvad?

Døren er for længst åbnet til den største tennisscene på kloden.

For mindre end to år siden var han ikke i top-500. Nu er han i top-30.

- Han har prøvet lidt af hvert i en ret så ung alder. Hans arrogance så ud til at virke for ham i French Open, og en sådan indstilling kan også være til gavn, når man møder de store drenge og de voksne i det her spil, fortæller den amerikanske tennislegende John McEnroe til Ekstra Bladet.

- Men han har vist verden, hvem han er, og derfor har han også fået en større skydeskive på sin ryg, end han har haft tidligere.

- Det, kombineret med at han nogle gange er stor i munden, kan give bagslag. Især mod ældre, rutinerede spillere. Og noget kunne også tyde på, at modstanderne nu har en lyst til at sætte ham lidt på plads i kampene og signalere 'den her (succes, red.) kommer ikke til dig let'.

Holger Rune var storsmilende, da han spillede French Open tidligere på året. Foto: Tariq Mikkel Khan

29. august markerer dagen, hvor US Open indledes. Dagen efter møder Holger Rune polske Peter Gojowczyk, der ligger nummer 108 i verden.

I sit virke som ekspert for Eurosport, der dækker årets sidste grand slam-turnering, følger den vidende McEnroe grundigt med i tennisverdenen, heriblandt Rune, som inden French Open-seniordebuten i maj høstede store roser fra selvsamme amerikanske stjerne. Han ser sågar lidt af sig selv i den unge dansker.

Det nu 63-årige ikon, der vandt 42 kampe i træk og hele 7 grand slam-turneringer fra 1979 til 1984, lod nemlig sine følelser få frit løb, når han var utilfreds med dommeren eller modspilleren på banen. Noget lignende kan siges om Holger Rune, der heller ikke er bleg for at lade sig rive emotionelt med.

Derfor er danskerens lejr blevet udvidet med den forhenværende elitesoldat B.S. Christiansen, der er hyret ind som hans mentaltræner. I de seneste turneringer i USA har det da også set langt mere positivt ud for Rune, der er begyndt at finde tilbage til noget af det spil, der har gjort, at han har spillet lige op med selv de bedste i verden.

- Det hele er en læring for ham. Han er ekstremt talentfuld. Det kan alle se. Fysisk er han på et langt højere niveau, end hvad man kan forvente af en 19-årig spiller, men han skal også kigge indad, fortæller John McEnroe, når han sætter ord på Runes verbale udgydelser.

- Da han spillede mod Casper Ruud i French Open-kvartfinalen, var der mange ting, der var lidt upassende fra hans side. Jeg er helt med på, at han tror meget på sig selv, og det er fantastisk. Men han skal stadig lære at udnytte sin energi på en positiv måde.

- Det havde jeg selv problemer med. Og det er vigtigt. For han har åbenbart meget af den. Ja, det er næsten, som om han har for meget til tider.

Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Den 19-årige dansker debuterede i US Open sidste år efter at have spillet sig succesfuldt igennem kvalifikationsturneringen. I hovedturneringen mødte han i første runde den daværende verdensetter, Novak Djokovic, der vandt kampen 3-1 i sæt.

Runes kamp mod Gojowczyk kan ses på Discovery+.

