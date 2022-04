Legende siger stop - for tredje gang

Siden Indian Wells-turneringen i oktober sidste år har Kim Clijsters ikke indtaget en tennisbane i en officiel turnering. Og det kommer hun heller ikke til igen.

I et opslag på det sociale medie Instagram skriver belgieren, at hun nok en gang trækker sig tilbage.

- Jeg vil dele med jer, at jeg har besluttet ikke at spille officielle turneringer længere. Jeg kan ikke vente med at se, hvilke eventyr jeg har i vente.

- Tak til alle, der har støttet mig de seneste to år, skriver hun.

Clijsters har stoppet karrieren flere gange for derefter at vende tilbage.

I foråret 2007 stoppede hun første gang. Her var hun plaget af skader og blev også gravid samme år.

Godt to år senere meldte lysten sig dog igen til toptennis, og det blev en succes ud over alle grænser.

I sin første grand slam-turnering i to et halvt år strøg hun til tops i US Open med finalesejr over Caroline Wozniacki.

Clijsters stoppede for anden gang i 2012, men valgte til tennisverdenens store overraskelse at vende tilbage otte år senere.

Kim Clijsters er færdig med at spille tennis på topniveau. Foto: Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix

Hun spillede tre turneringer, men comebacket var ingen succes. Hun holdt så en pause på et år fra WTA Touren, før hun igen vendte tilbage. Men heller ikke her var hun en trussel for konkurrenterne.

Nu skal hun bruge tiden på familien, siger hun i et interview med WTA.

- Jeg elsker stadig at slå til bolden. Med mit program var tre-fire dage nok til at holde rytmen, men helt klart ikke godt nok, hvis jeg skulle spille turneringer igen.

- Hvis jeg for eksempelvis skulle spille i Australien, skulle jeg være væk tre-fire uger. Det er ikke muligt på nuværende stadie i vores familieliv, siger hun.

Gennem karrieren har Clijsters ifølge WTA's hjemmeside tjent 24,5 millioner dollar svarende til cirka 167 millioner kroner i præmiepenge.

Hun har vundet US Open tre gange og Australian Open en gang. Seneste grand slam-triumf ligger 11 år tilbage i tiden.