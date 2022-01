Legenden: Det er bare ynkeligt

Det er ifølge den tidligere verdensstjerne i tennis Martina Navratilova 'ynkeligt', at arrangørerne af Australian Open har nedlagt forbud mod T-shirts til støtte for den kinesiske tennisspiller Peng Shuai.

Det skriver det britiske medie BBC.

Sikkerhedsfolk bad fredag en tilskuer til en kamp i grand slam-turneringen i Melbourne om at fjerne en T-shirt med teksten 'Hvor er Peng Shuai?'.

Det australske tennisforbund, der organiserer Australian Open, forsvarer beslutningen om at konfiskere T-shirten med, at 'vi ikke tillader beklædning, bannere eller andet, der er kommercielt eller politisk'.

Men den beslutning har Navratilova ikke noget til overs for.

- Det er bare ynkeligt, skriver den tidligere verdensetter i et tweet.

Over for den amerikanske Tennis Channel uddyber hun og kalder beslutningen for 'kujonagtig'.

- Det er ikke et politisk budskab. Det er et budskab om menneskerettigheder. De (arrangørerne, red.) kapitulerer fuldstændigt i denne sag og lader reelt kineserne diktere, hvad de skal gøre ved deres egen slam. Jeg synes, at det er meget svagt, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

'Hvilken mangel på mod'

Den franske tennisspiller Nicolas Mahut er enig. Han antyder, at arrangørerne ligger under fra pres fra store kinesiske sponsorer.

- Hvad foregår der!? Hvilken mangel på mod! Hvad hvis I ikke havde kinesiske sponsorer?, skriver han i et tweet.

Peng Shuai på banen mod Belinda Bencic i 2014. Foto: Adam Hunger/Reuters/Ritzau Scanpix

Peng Shuai blev i flere uger ikke set offentligt, efter at hun i november på et socialt medie i Kina beskyldte en tidligere kinesisk toppolitiker for at begået seksuelle overgreb mod hende i flere år.

I december trak Peng Shuai beskyldningerne tilbage og sagde, at hun var blevet misforstået.

Men den forklaring gav WTA Tour, kvindernes førende tennistour, ikke noget for.

Forinden havde WTA aflyst alle sine turneringer i Kina i 2022 på grund af sagen og krævet en 'komplet' undersøgelse uden indblanding af de kinesiske myndigheder.

WTA har endnu ikke kunnet få lov til at møde den 35-årige Peng Shuai ansigt til ansigt og er ifølge BBC fortsat bekymret for hendes velbefindende og frihed i Kina.