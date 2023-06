Legenden hylder Holger: Han ender med at vinde

Mikael Ymer er en god tennisspiller. Han er så god, at han aktuelt ligger nummer 56 i verden.

Havde han været dansker eller nordmand, ville det have affødet naturlig respekt og anerkendelse.

For de to lande er bestemt ikke vant til gode tennisspillere på herresiden.

Ymers problem i den sammenhæng er, at han er svensker.

Og når han samtidig må skele til nabolandene og se Casper Ruud og Holger Rune blandt verdens ti bedste - og modstandere i French Open-kvartfinalen onsdag, må det nive lidt i den svenske stolthed.

'Er du skør?'

Det gør det i hvert fald hos Ymers ældre og langt mere berømte landsmand Mats Wilander.

Den syvdobbelte Grand Slam-vinder hylder både Ruud og Rune, men han erkender, at det er mærkeligt.

- En dansker og en nordmand i Grand Slam-tennis...Havde du sagt det for fem år siden, folk ville have sagt: 'Er du skør?'. Men en dansker og en nordmand har chancen for ikke kun at spille en kvartfinale men nå semifinalen og sandsynligvis have en chance for at vinde turneringen i løbet af deres karrierer.

Mats Wilander og John McEnroe på plads, da Carlos Alcaraz og Alexander Zverev mødtes i kvartfinalen i Paris sidste år. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

- Det er utrolig vigtigt for tennis i Norge og Danmark, især fordi disse små lande kan fremelske sådanne to superstjerner, siger Eurosport-eksperten.

Lidt bekymrende

Holger Rune er klar til kvartfinalen efter noget af en gyser mod argentinske Francisco Cerúndolo. Indtil da var han sluppet relativt let omkring det de første tre kampe - blandt andet som følge af Gaël Monfils' skade.

Wilander er meget imponeret af den unge danskers arbejde med specielt psyken:

- Mentalt virker han meget moden. Det er lidt bekymrende, når man så langt henne i turneringen taber et fjerde sæt 6-1. Men det er som om han smider sættet. Det er taktisk modent. Måske mister han koncentrationen her og der.

- Rune bliver en stor spiller en dag. Han er allerede meget god, og han kommer til at vinde en Grand Slam-turnering, fordi han har den her evne til at tænde og slukke, og han formår at komme tilbage og spille sit bedste tennis, når han har allermest brug for det.