Legenden så Wozzys kamp: - Vi snakker hele tiden

Caroline Wozniacki er videre til fjerde runde i US Open efter en sejr i tre sæt over Jennifer Brady

Tennislegenden Serena Williams så med, da Caroline Wozniacki spillede tredje runde i US Open

Caroline Wozniacki er kommet forrygende fra land i sin første grand slam-turnering siden sit comeback, hvor hun er klar til fjerde runde i US Open.

Mange øjne er derfor disse dage rettet mod den danske stjerne, der bliver ved med at trække overskrifter med sine flotte præstationer.

Caroline Wozniacki og Serena Williams har været gode veninder i en lang årrække. Foto: Chris Symes/Ritzau Scanpix

En af tennissportens største legender - hvis ikke den største - Serena Williams så endda med, da Caroline Wozniacki vandt over Jennifer Brady i tredje runde.

Det fortæller Caroline Wozniacki på et pressemøde, hvor hun blev spurgt ind til sit venskab med verdensstjernen.

- Vi snakker sammen hele tiden. Hun så min kamp i dag, siger hun.

Rollerne byttet om

Serena Williams indstillede sin aktive karriere sidste år efter US Open.

Her var det Caroline Wozniacki, der så på som kommentator for ESPN - og som veninde.

Annonce:

- Jeg var her for at støtte hende. Jeg ville virkelig gerne støtte hende i hendes sidste turnering. Det var meget specielt, siger danskeren.

Foto: Jonas Olufson

Wozniacki blev også spurgt ind til, om hun blev inspireret af Serena Williams' turnering sidste år til at gøre comeback.

- Jeg var højgravid på det tidspunkt. Jeg var otte måneder henne. Jeg tænkte ikke rigtig på mit eget comeback dengang. Det eneste jeg tænkte på var, hvordan jeg skulle håndtere at være mor til to.

- Men efter James blev født, og jeg kom tilbage på tennisbanen, tænkte jeg: 'Lad os give det et skud.' Nu er jeg her, og det føles ret specielt, siger hun.

Caroline Wozniacki skal igen i aktion i US Open søndag, hvor hun møder Coco Gauff i fjerde runde af turneringen.

Kampen bliver spillet på Arthur Ashe Stadium og går formentlig i gang omkring klokken 20.30 dansk tid.