Legenden tordner: - Det er en joke

På grund af en manglende coronavaccine må Novak Djokovic efter alt at dømme ikke deltage i sæsonens sidste Grand Slam-turnering i USA, og det er den amerikanske tennislegende John McEnroe mildest talt rasende over

I efterhånden lang tid har det været en offentlig hemmelighed, at den tidligere verdensetter Novak Djokovic ikke får mulighed for at deltage i US Open.

Årsagen? Han nægter fortsat at lade sig vaccinere mod coronavirus. Det var også det valg, der fik ham smidt ud af Australien i januar forud for Australian Open.

På et digitalt pressemøde mandag, som Ekstra Bladet deltog i, blev John McEnroe, der under den forestående Grand Slam-turnering skal være ekspert for Eurosport, spurgt til, om det er rimeligt, at serberen med stor sandsynlighed ikke må deltage.

Hans svar var ikke til at tage fejl af.

- Jeg synes, det er 'bullshit' (noget lort, red.), for at sige det ligeud. Jeg ved ikke, om du kan citere mig for det, men jeg synes, ​​det er en joke, sagde amerikaneren bramfrit.

Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Tilbage i juli bekræftede arrangørerne bag US Open, at man følger myndighedernes nuværende retningslinjer i forbindelse med covid-19, og på Novak Djokovics Instagram kunne man tidligere på sommeren læse, at han forbereder sig til turneringen, som skulle han spille den, selvom han i skrivende stund endnu ikke ved det med sikkerhed.

Den 35-årige serber vandt godt nok årets Wimbledon, men her blev der ikke uddelt ranglistepoint, ligesom han er gået glip af en hel del øvrige point, fordi han ganske enkelt ikke har fået lov til at spille de mange turneringer, han ellers har været tilmeldt.

Derfor er han dumpet ned på en sjetteplads i verden.

Ja, potentielt kan han ryge helt ud af top-10.

- Jeg ville selv tage vaccinen og spille, men han har en klar holdning til det, og det må man respektere, fortalte John McEnroe videre på mandagens pressemøde.

- På nuværende tidspunkt er vi to og et halvt år inde i pandemien og ideen om, at han ikke kan spille, det er en joke for mig.

Tirsdag har US Open offentligjort en kampagneplakat, hvor Djokovic ikke er på.

Kun Rafael Nadal, der har vundet både Australian Open og French Open i år, har flere Grand Slam-titler end Djokovic på herresiden.

Sammen med Roger Federer har de to i flere år kæmpet for at blive den spiller, der slutter karrieren med Grand Slam-turneringssejre.

US Open starter 29. august.

