Legendens attitude-kritik: Forstår det ikke, Tauson

Syvdobbelt Grand Slam-vinder mener, at Clara Tauson havde attitudeproblemer under sin kamp med verdensetteren Ashleigh Barty

Clara Tauson mødte stærk modstand i US Open, da hun tabte til australieren Ashleigh Barty.

Især i første sæt var der en tydelig klasseforskel mellem den 18-årige dansker og verdensetteren.

Ifølge tenniskommentatoren og den syvdobbelte Grand Slam-vinder Mats Wilander, så var attituden også et problem. Det skriver TV2.

- Jeg er ikke vild med hendes attitude, den kunne være meget bedre.

- Tauson er nødt til at arbejde lidt med sit kropssprog, det unødvendige kropssprog skal forbedres, siger Wilander.

Både i første og andet sæt smed danskeren med sin ketcher, og det faldt ikke i god jord hos kommentatoren, der arbejder hos Eurosport.

- Hun kunne have knyttet sin hånd eller råbt 'come on' højt, så Barty kunne høre det. Jeg forstår ikke, når spillere siger det lavt, og så på deres eget sprog. Brug det engelske sprog, og råb det så højt, at Barty kunne høre det, fortæller den svenske ekspert.

Tauson blev overmatchet i anden runde af US Open. Foto: Jerry Lai, Ritzau Scanpix

Nærmest udsat for mord

Efter kampen var unge Tauson selv i det selvkritiske hjørne. Hun udtalte, at klasseforskellen var tydelig i første sæt.

- Jeg har helt bestemt lært, at man er nødt til at være på 100 procent for at spille mod spillere som hende. I første sæt begik hun nærmest et mord på mig. Det var så voldsomt, også for mig, siger Tauson til Eurosport.

- Jeg har tabt 1-6 eller stort i første sæt i andre kampe, men det var simpelthen så voldsomt. Jeg var lidt i chok over, hvor godt hun spillede. Jeg vidste, at hun var god, men kvaliteten var så høj, og hun gav mig ingenting.

Efter et hårdt første sæt, tabte Tauson andet sæt med 5-7, efter hun brød Bartys serv to gange.