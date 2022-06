Legendens løftede pegefinger til Rune

Rolig nu, synes opfordringen fra en af spillets største stjerner at være efter Holger Runes udfald mod Casper Ruud onsdag aften

Der har været udbrud før.

Rasende har Holger Rune råbt og gestikuleret, så det har trukket overskrifter både i Danmark og i udlandet.

Men aldrig før på så stor en scene som Court Philippe-Chatrier - Roland Garros' største bane med plads til godt 15.000 tilskuere.

Her spillede han sent onsdag aften mod norske Casper Ruud - og tabte i fire sæt i en kamp, hvor flere udbrud kom til at fylde mere end selve spillet.

Diskussioner med såvel modstander, råb op mod sin egen delegation på tilskuerpladserne samt den manglende lyst til at give Casper Ruud hånden efter kampen har fået mange mennesker til at diskutere, hvorvidt Rune stadig mangler meget.

Det er Mats Wilander enig i.

- Holger Rune spiller med stor risiko og er helt klart en meget talentfuld spiller, men måske en lidt for følelsesladet spiller i mine øjne, sagde legenden med syv grand slam-titler på cv'et i Discoverys tv-studie i nat efter kampen.

Mats Wilander og John McEnroe side om side under kvartfinalen tirsdag mellem Carlos Alcaraz og Alexander Zverev. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

Wilander er et roligt og venligt gemyt, der som spiller sjældent lod sin omverden se frustrationer på banen.

Det gjorde John McEnroe - én af Wilanders argeste modstandere op gennem 1980'erne.

Til Ekstra Bladet sagde amerikaneren for nylig:

- For mig er det en god ting (med temperament, red.). Tricket er at bruge intensiteten og følelserne på den rigtige måde, og når han først mestrer det, må han aldrig lave om på sig selv, sagde McEnroe med et bredt smil og tydelig reference til sine egne udbrud, der den dag i dag stadig huskes som pinlige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs mere om Ruud-Rune-kampen her: