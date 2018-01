Legender har tro på Caroline: Og hun er snart nummer et

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Legenderne flokkes til enhver grand slam, for nu har de deres egen show-turnering, og mange af dem fungerer desuden som tv-eksperter.

Mandag holdt de under en vis hektik hof for den øvrige presse.

Den mangeårige tv-kommentator Lindsay Davenport, som desuden har et stort hverv som træner for sin amerikanske landskvinde Madison Keys, var blandt dem.

Den tidligere verdensetter, der har vundet en grand slam i både London, Melbourne og New York, gav for nogle år udtryk for en vis skepsis overfor Caroline Wozniackis muligheder for at udvikle sig nok til at vinde en af de fire største titler.

Det var derfor nærliggende at spørge, om hun siden har set noget hos danskeren, der har rokket lidt ved det synspunkt.

- Vi får se. Hun er en stor spiller, hun løber fantastisk og er i fin form, sagde hun.

Wozniacki er snart nummer et, lyder det. Foto: AP

- Vi har set de seneste år i kvindetennis, at alt kan ske. Vi har set Ostapenko vinde French Open og Sloane Stephens vinde US Open. Hvorfor ikke Wozniacki eller Svitolina? De er begge store atleter, og alt kan ske.

- Det var ikke tilfældet for et par år siden. Vi får at se, hvad der sker med hakkeordenen, når Serena vender tilbage, men for mig at se, er der seks kvinder tilbage, der kan vinde turneringen.

- Men har du set en spillemæssig udvikling hos Wozniacki?

- Jeg synes ikke, hun spiller så meget anderledes. Hun er en stor fighter, meget solid og bevæger sig fantastisk.

- Jeg kan ikke sige så meget om hvert enkelt af hendes slag, men hun er tydeligvis tilbage på toppen.

- Hun vil igen være nummer et i verden på et tidspunkt indenfor de næste uger eller måneder, og det er en stor bedrift af hende.

Goran Ivanisevic, der i fjerde finaleforsøg vandt Wimbledon i 2001, bander lidt over, at danskeren sendte hans kroatiske landskvinde Jana Fett ud med sit ’crazy’ mirakel-comeback i anden runde.

Goran Ivanisevic under Caroline at opleve den samme lykkestund, som da han selv endelig vandt Wimbledon som wildcard-spiller i 2001. Foto: AP

Men da det er overstået, retter han al sin sympati mod Caroline.

- Alle havde jo nær glemt hende lidt, men hun er kommet stærkt tilbage og har afgjort en chance for at vinde her, siger den 46-årige kroat.

- Jeg håber det også, fordi jeg både kan lide hende og den historie, der vil være. Hun har været nummer et, og hun har været tæt på før, så hun fortjener sin første grand slam.

- Jeg ønsker det for hende, fordi hun er så sød en person. Vi spillede på samme hold i International Tennis Premier League for et par år siden.

- Hun har virkelig vendt det for sig selv de seneste 18 måneder. Jeg føler, at hun slår lidt hårdere til bolden, og så er hun først og fremmest glad på banen. Når det er tilfældet, kan du spille din bedste tennis, og jeg tror, at hun tror, hun kan gøre det.

- Hun var nummer et uden en grand slam. Så kom der en Serena i vejen. Hun tvivlede. Nu ser hun sin chance med en god lodtrækning.

- Nu er det kun et spørgsmål om, hvordan hun håndterer presset, men hun har været langt fremme før, så det tror jeg, hun kan.

