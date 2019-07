Lettet Caroline efter åbningsdrama: Ekstrem bane

LONDON (Ekstra Bladet): Det var en lettet Caroline Wozniacki, der kunne gøre status efter sin uventet dramatiske åbningskamp ved Wimbledon.

En katastrofestart gav store fejl, frustrationer og føring på 0-4 til modstanderen, før Caroline Wozniacki langsomt fik tæmmet spanske Sara Sorribes Tormo og slået sig videre til anden runde.

Sådan da. For hendes 22-årige modstander opgav med en rygskade ved stillingen 4-5, 0-40 og tre sætbolde til danskeren, og så kunne Caroline Wozniacki lade sig ryge ind i en varm, royal omfavnelse uden for Bane 2.

Kronprins Frederik var således ankommet, mens hun gravede sig op ad hullet, og hans støtte var hun ikke sen til at sætte ord på under sit efterfølgende pressemøde.

- Den betyder rigtigt meget. Jeg har spillet for Danmark hele mit liv, og han har støttet mig hele vejen. Det er fedt, at han stadig kommer og hepper, og fedt, at vi har en kronprins, der selv er så aktiv og elsker sport, sagde hun.

Selvfølgelig måtte Caroline Wozniacki selv klare sig ud af problemerne på den tørre bane, hvor hendes grusglade modstander kunne spille grustennis på græs.

- Jeg kommer ned med 0-4, og det er meget anderledes at spille på den bane, som er ekstremt langsom og meget langsommere end træningsbanerne. Det er svært at slå igennem den, og så begynder man at overforcere lidt, forklarede hun.

Taktisk begyndte Wozniacki at sadle om til høje bolde og færre fejl. Foto: Daniel Leal-Olivas/ AFP/Ritzau Scanpix

Der var i allerhøjeste grad brug for at vende tingene, spillemæssigt som mentalt, og det lykkedes i et langt sejt træk.

- Jeg tænker at jeg bare skal lade være med at lave fejl og begynde bare at løbe alle boldene op. At jeg skal prøve at tage dem på det bedste tidspunkt. Det var ikke græstennis, men det var det, der skulle til, sagde Caroline Wozniacki med et skuldertræk.

- Normalt, når du skifter retning på græs, bliver bolden svære at tage, men sådan var det ikke i dag. Så der var ikke andet at gøre end at prøve at holde hovedet koldt og tage et parti ad gangen.

Et lille verbalt tip fra hendes far i boksen hjalp hende tilsyneladende lidt på vej. Opfordringen til at spille højere bolde til Sorribes’ baghånd for at neutralisere hendes effektive slice gav pote.

- Normal bliver du straffet, hvis du spiller for højt på græs, men jeg fandt ud af, at det kunne jeg godt gøre – især til hendes baghånd. Det kunne hun ikke gøre så meget ved, bekræftede Caroline Wozniacki.

I anden runde onsdag møder hun russiske Veronika Kudermetova, og så er der virkelig lagt op til revanche. Det var nemlig hende, der var så fræk at sende Caroline Wozniacki ud i første runde af French Open efter et indledende sæt på 6-0 i dansk favør.

I deres ottendedel af lodtrækningen blev der mandag fjernet flere store sten, da Yulia Putintseva fra Kasakhstan sendte andenseedede Naomi Osaka fra Japan ud i to sæt, hvorefter franske Caroline Garcia måtte forlade Wimbledon efter nederlag til kinesiske Shuai Zheng.

Resultater, der gør andenrundekampen mod Kudermetova til noget af en nøglekamp.

Se også: Efter katastrofestart: Kronprins og rygskade hjalp Caroline videre

Se også: Bekymret kronprins: - Caroline er udfordret på sit helbred

Se også: Carolines eventyr-bryllup - det ku' have været i Danmark