Lettet Caroline: - Jeg var nervøs

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Jeg er stolt af den måde, jeg håndterede tingene på i dag.

Caroline Wozniackis bemærkning var den sidste på hendes pressemøde, men det kunne lige så godt have været den første.

For det spørgsmål, der mest pressede sig på, var, hvordan hun mentalt havde håndteret den helt særlige situation, at hun var gået ud til en kamp, der kunne blive karrierens sidste.

Nu forlængede hun altså karrieren med i hvert fald nogle dage efter dagens sejr i hendes afskedsturnering, Australian Open, over amerikanske Kristie Ahn med de overbevisende cifre 6-1, 6-3.

- Jeg var lidt nervøs før kampen, fordi jeg så gerne ville vinde og komme videre og få endnu en kamp, erkendte hun.

- Der er altid nerver på i første kamp, men der var der især denne gang. Taber du, så er der jo normalt en ny kamp i næste uge.

Livestream Australian Open på Dplay. Få 14 dages gratis adgang her.

Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

Hun fik en perfekt start med et hurtigt break mod sin storsatsende og storfejlende modstander.

- Jeg synes, at nerverne forsvandt lidt, da jeg først kom i gang, og jeg havde det egentligt fint på banen, sagde Caroline Wozniacki.

- Men hun spillede en tennis, som ikke var særlig komfortabel for mig. Så slog hun nogle vindere, og så slog hun nogle fejl, så kom der en langsom bold, og så kom der en hurtig.

- Det var meget urytmisk, så det var en kamp, jeg bare skulle igennem. Den skulle bare vindes på den ene eller anden måde, forklarede vinderen, der midt i andet sæt var ved at miste lidt momentum.

Så fulgte en kort pause, hvor regnen satte ind, og taget skulle rulles hen over Melbourne Arena. Stillingen var 4-3, 15-15 i dansk serv.

- Det var egentlig rart, at der kom lidt regn, for så fik jeg tid til lige at tænke tingene lidt igennem og tænke på, hvad jeg skulle ud at gøre.

- Så fik jeg lavet nogle gode server og kom igennem det parti, og så handlede det bare om i det sidste parti at sætte nogle gode returneringer i spil og give hende den ekstra bold, lød den vellykkede Caroline-opskrift.

Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg har faktisk trænet meget med taget på i sidste uge, så jeg følte mig meget tilpas med, at det blev rullet på. Der vidste jeg, at jeg nok havde en lille fordel, forklarede hun og leverede så en lille nørd-bemærkning om de nye indendørs-forhold:

- Spillet bliver en anelse hurtigere, og så forsvandt den smule vind, der var. Og så er det bare en god lyd. Man føler, at man rammer bolden lidt bedre.

Tilfreds Caroline Wozniacki: Jeg bliver lidt for passiv i andet sæt, men jeg får kampen igennem. Video: Discovery Networks Danmark

Nødvendighedens let nervøse sejr giver hende forhåbentlig lov til spillemæssigt at folde sig mere ud i fortsættelsen, føler hun, for grundformen er fin.

- Jeg synes, jeg er rigtigt godt spillende til træning, og så handler det bare om at få slappet af ind i mellem. Nu er jeg videre fra den første kamp.

- Det er klart, at jeg gerne vil så langt som muligt, men i sidste ende vil jeg bare give den alt, jeg har, og så vil jeg være stolt, uanset hvordan det ender. Kan jeg vinde turneringen vil det jo være den perfekte måde at slutte af på, lød det med det smil.

Hun møder onsdag vinderen af opgøret mellem den slovenske kvalifikationsspiller, Kaja Juvan og den fremstormende ukrainer, Dayana Yastremska.

Se også: Caroline lever endnu: Slår amerikaner

Se også: Kåd Piotr: Seks kampe tilbage

Eksklusivt interview med Carolines forældre: Stolthed og savn