Lettet Clara efter rutsjetur: Aldrig været så udfordret

- Det er nok en af de taktisk mest udfordrende kampe, jeg nogensinde har spillet, siger Clara Tauson og forklarer baggrunden for de vilde udsving i kvartfinalen

Danske tennisfans, der måtte nøjes med at følge Clara Tausons kvartfinale i Kina via tal, der bevægede sig på deres skærme, var igennem lidt af en både tennis- og følelsesmæssig centrifuge.

For hvad skete der derude i Shenzhen, hvor den 16-årige efter 7-5 i første sæt mod polske Magdalena Frech pludselig tabte det næste med 0-6, før hun kom tilbage i kampen og vandt det tredje med 6-3.

Var hun skadet? Træt? Mentalt ramt?

Nu forklarer Clara Tauson selv baggrunden for den stærkt omskiftelige indsats.

- Jeg var oppe imod en meget vanskelig modstander i dag. Det er nok en af de taktisk mest udfordrende kampe, jeg nogensinde har spillet, skriver hun til Ekstra Bladet.

- Hun var dygtig til at flytte bolden godt rundt, og det betød, at jeg ikke på noget tidspunkt kunne tillade mig at være passiv i mit spil.

Om dykket midtvejs forklarer hun:

- I andet sæt tabte jeg lidt intensitet i min søgning af bolden, og kort efter var jeg bagud 0-4.

- Jeg brugte de sidste to partier og sætpausen på at forberede mig mentalt på tredje sæt og min taktik der. Det lykkedes, og det er jeg naturligvis meget glad for, lyder det fra Clara Tauson.

I semifinalen tidligt lørdag morgen, dansk tid, møder hun den 29-årige kineser Jia-Jing Lu, som er verdens nummer 186 og nok må anses for at være favorit på hjemmebanen. Men den slags har den danske favoritdræber altså set stort på indtil nu.

Med sejren og de nu i alt 29 point kravler Clara Tauson yderligere op på WTA’s verdensrangliste og nærmer sig Top 500.

