Lettet Clara: Kroppen reagerer fint

- Kroppen reagerede fint i dag og det er jeg naturligvis taknemlig for.

Sådan reagerede Clara Tauson, da hun igen havde været på kampbanen efter forskrækkelsen med den knæskade, der tvang hende til at trække sig fra sin kvartfinale i Charleston for et par uger siden

I sidste uge vendte hun tilbage til træningsbanen på Justine Henin Tennis Academy i Belgien, og mandag stod hun så igen og skulle spille sig videre i en turnering.

Den 18-årige dansker måtte igennem en enkelt kamp i kvalifikationen til den stærkt besatte WTA-turnering i Saint-Malo, hvor en lang række spillere fra top-100 i verden deltager, og den hurdle klarede hun uden det store besvær.

Franske Amandine Hesse blev besejret så klart som 6-2, 6-4, og Clara Tauson er dermed klar til tirsdagens møde med 20-årige Varvara Gracheva fra Rusland, som er er nummer 96 på verdensranglisten og dermed to pladser længere nede.

Clara Tauson får behandling. Nu er hun heldigvis skadefri på banen igen. Foto: Dmitri Lovetsky/Ritzau Scanpix

Efter et overbevisende første sæt fik Tauson mere modstand i det andet, hvor Hesse havde den frækhed at bryde hendes serv en enkelt gang.

- Det er ekstremt blæsende hernede, så forholdene var ret svære, men alt i alt synes jeg, at jeg håndterede det fint, sagde hun efter kampen.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg er videre i turneringen.

Hun kan i anden runde møde den 8-seedede amerikaner Christine McHale, mens franske Alize Cornet er topseedet i turneringen med 115.000 dollars i præmiesum.

Clara Tauson kan få en del kamptræning i denne uge, for hun er også tilmeldt i doublerækken sammen med Aliaksandra Sasnovich fra Hviderusland.

Clara Tauson har spillet sig i Top 100 uden at få tildelt wildcards i et system, hvor det ikke er nemt at være fra en lille tennisnation.