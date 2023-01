Tennis ... 23. jan. 2023 kl. 05:04 Gem artikel Gemt artikel

LIVE: Sådan, Holger!

Holger Rune står over for sin sværeste opgave indtil nu i årets Australian Open, hvor den 19-årige dansker endnu ikke har afgivet et eneste sæt. Modstanderen er 5.-seedede Andrey Rublev, og det brag kan du følge her