Løchte ændrer fokus: - Det lakker mod enden

Frederik Løchte Nielsen har spillet tusindvis af kampe. I single og double. På klubniveau, for Davis Cup-holdet og den internationale tennistur.

Han har hentet sine store resultater i double med den eventyrlige Wimbledon-triumf i 2012 som klimaks, mens single-karrieren de senere år har været en mere lystbetonet del af hans tennis.

Nu er det ved at være slut med at stå alene på banen. Hvad den 35-årige dansker da også kun har gjort tre gange i 2019.

- Jeg har ikke spillet mange singler på det seneste, hvor jeg mest har haft fokus på double og på at være træner for Mikael Ymer (20-årige svensker, red.), så det begynder nok at lakke mod enden, selv om jeg ikke har lukket det 100 procent ned endnu.

- Men jeg gider altså ikke spille på Transition Tour, siger han med adresse til den nye turneringsform, der i hovedtræk er skabt for at lette overgangen fra junior- til seniortennis.

Mens han er raslet ned ad verdensranglisten i single, er han nummer 40 i double, hvor han sidste år nåede semifinalen ved Wimbledon.

Ved den lejlighed tabte han til Ben McLachlan, japaner med newzealandske aner, men i år danner de to makkerpar i den kommende uge i Esatbourne og derefter i Wimbledon.

Frederik Løchte Nielsen har altid elsket at spille Davis Cup, og den dør holder han på alle måder åben.

- Noget tyder på, at de næste år bliver sjovere end de seneste. Jeg er med så længe, jeg kan bruges, men der er jo flere på vej, siger han.

- Udover Mikael Torpegaard som førstesingle, gør Christian Sigsgaard det også rigtigt godt på college-niveau, og så er Holger Rune jo på vej.

Danmark møder Tyrkiet på hjemmebane i Århus til september.

Dansk Grand Slam-helt: ’Intet kunne stoppe mig’

Se også: Hæs Piotr om fire fede festdage: Poolparty, romantik og Lukas Graham

Se også: Rejsetips fra Caroline: Slik og massage