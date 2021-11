Løchte efter Davis Cup-sejr: Tæt på perfekt

Holdkaptajn Frederik Løchte Nielsen så August Holmgren præstere på et højt niveau, da sidstnævnte sikrede den samlede danske Davis Cup-sejr over Marokko søndag eftermiddag.

Holmgren slog Marokkos bedste spiller, Elliot Benchetrit, med de overbevisende cifre 6-2, 6-0 og bragte Danmark afgørende foran med 3-1 i dysten. Benchetrit er ellers nummer 397 i verden, mens Holmgren er nummer 808.

- Det var så tæt på en perfekt kamp, som det kunne være. Han eksekverede gameplanen fra start til slut og holdt ekstremt højt niveau. Så det var en fornøjelse at følge med fra bænken, siger Frederik Løchte i en pressemeddelelse.

Holmgren vandt også sin kamp lørdag og udlignede der til 1-1, og i søndagens kamp gjorde han rent bord i de sidste ni partier.

- Det var virkelig fedt. Jeg fulgte vores gameplan og blev ved med at spille disciplineret, lige meget hvad der skete, og hvor meget han (Benchetrit, red.) brokkede sig.

- Det var virkelig fedt, at jeg formåede at holde den hele vejen igennem, siger August Holmgren.

Ekstremt positiv

Med sejren kom Danmark et skridt nærmere oprykning til det næsthøjeste Davis Cup-niveau. Til marts venter der således en playoffkamp om en plads i det næstbedste selskab.

På sigt mener Løchte dog, at holdet hører hjemme på højeste niveau. Det blev han bekræftet i med sejren over Marokko, der kom i hus trods afbud fra de to højest rangerede spillere, Holger Rune og Mikael Torpegaard.

- Med de gutter, vi har, er det uambitiøst at have et mindre ambitionsniveau end det. På trods af vi er uden vores to højest rangerede spillere i den her uge, blev der stadig leveret på et godt niveau.

- Jeg kan ikke se, at vores drenge skal blive andet end bedre over de næste par år. Så jeg er ekstremt positiv, siger Frederik Løchte Nielsen.

Han var tidligere søndag med til at bringe Danmark foran 2-1, da han vandt doublen sammen med Christian Sigsgaard.