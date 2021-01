Løchte: Grand slam er en milepæl for Torpegaard

Mikael Torpegaard er Danmarks bedste mandlige tennisspiller på herresiden og har været det længe.

Og nu kan han også snart kalde sig grand slam-deltager, efter at han er kommet med i Australian Open som 'lucky loser' fra kvalifikationen.

Det skyldes afbud fra flere spillere, som skulle have været med i hovedturneringen.

Den 26-årige dansker kan dermed se frem til at få grand slam-debut, når Australian Open skydes i gang 8. februar i Melbourne.

Danmarks Davis Cup-kaptajn, Frederik Løchte Nielsen, siger til Dansk Tennis Forbunds hjemmeside, at oplevelsen kan hjælpe Torpegaard til at spille endnu flere hovedturneringer på højt niveau.

- I tennis er der mange usynlige milepæle, som for eksempel det første ATP-point, den første titel og at komme i top-100. Og en hovedturnering i en slam er en af dem.

- Det er en god mulighed for at spille mod de bedste i verden, læne sig op ad dem og få en fornemmelse af, hvad der skal til for jævnligt at være med på det niveau, siger Frederik Løchte.

Selv fik Frederik Løchte sin debut i en grand slam ved Australian Open i 2012, hvor han spillede både single og double. Han er også med i årets turnering, dog kun som doublespiller.

Torpegaard, der primært har spillet turneringer på lavere niveau, skal bruge debuten i Melbourne til at udvikle sig endnu mere, mener Frederik Løchte.

- 'Torpe' har etableret sig som spiller på Challenger-touren, og et godt resultat i en slam er noget, der kan give et større boost end normale turneringer.

- Tenniskarrierer er ofte bedømt på, hvordan du klarer dig i slams, siger Frederik Løchte.

Også hos Jens Anker Andersen, sportschef i Dansk Tennis Forbund, er der glæde over kvalifikationen.

Selv om Torpegaard har rundet 26 år, mener forbundets sportschef, at danskerens karriere befinder sig et godt sted.

- Han har været igennem college, så han har startet sin professionelle karriere lidt senere end eksempelvis Holger Rune (17-årig tennisspiller, red.).

- Så på den måde er det ikke så sent, og han har faktisk haft en okay tidslinje. Det er ikke så tosset, siger Jens Anker Andersen.

Han beskriver Torpegaard som en underholdende spiller, der på sine bedste dage kan gøre sig gældende mod de fleste.

- Han er en meget offensiv spiller med en stor serv, som er hans bedste våben. Hvis Torpegaard har en god dag, så spiller han rigtig godt, fordi han har så mange våben.

- Han kan til gengæld også have nogle dage, hvor det ikke går så godt. Men han er en sjov spiller at se på, lyder det.