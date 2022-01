Løchte-modstander trækker sig og sender danskeren videre

Den danske tennisspiller Frederik Løchte Nielsen og hans makker Marcus Daniell fra New Zealand skulle blot bruge et enkelt sæt på at spille sig i anden runde ved Australian Open.

Efter blot et enkelt sæt trak modstanderne, russeren Aslan Karatsev og newzealænderen Artem Sitak, sig.

Den dansk-newzealandske konstellation var i teten fra kampens start. To gange i første sæt blev modstandernes serv brudt, og efter en halv time var første sæt i hus med 6-2.

Det blev også kampens eneste sæt, da modstanderne herefter trak sig.

Aslan Karatsev, verdens nummer 15, er også med i single, hvor han er klar til tredje runde.

For Løchte og Daniell venter der hård modstand i anden runde af doublerækken.

På modsatte side af nettet kommer Joe Salisbury fra Storbritannien og amerikaneren Rajeev Ram til at stå. De to er andenseedet i Australian Open.