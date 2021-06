Løchte nægtet adgang til Wimbledon

Tennisspilleren Frederik Løchte Nielsen har været i nærkontakt med en person, der er smittet med coronavirus. Derfor får han ikke lov til at stille op i Wimbledon.

Det skriver TV 2.

Frederik Løchte Nielsen skulle have spillet i doubleturneringen sammen med kroatiske Franko Škugor, men duoen bliver nu erstattet af et andet par.

Den 37-årige dansker skal nu i isolation i ti dage.

- Jeg er meget ked af, at vi ikke kommer på banen til den turnering, som er min favorit grand slam-turnering, men jeg må kæmpe mig igennem isolationen uden min familie, selv om det bliver svært at undvære dem.

- Det bliver rigtig svært at følge turneringen fra mit hotelværelse, men jeg håber da, at jeg får mulighed for at spille turneringen i 2022, siger Frederik Løchte Nielsen til TV2.

Årets udgave af Wimbledon skulle have været Frederik Løchte Nielsens niende.

Han er tidligere gået hele vejen og har vundet turneringen i double. Det skete i 2012, da danskeren spillede sammen med engelske Jonathan Marray.

Han er lige nu rangeret som nummer 82 på ATP's verdensrangliste over doublespillere.