Løchte og makker taber og ryger ud af US Open

Den tredje og sidste dansker er ude af grand slam-turneringen US Open.

Holger Rune og Clara Tauson er tidligere røget ud i single, og nu er Frederik Løchte Nielsen også færdig i herredouble.

Frederik Løchte Nielsen og canadiske Vasek Pospisil tabte i anden runde med cifrene 6-7 (12-14), 6-7 (4-7) til det sjetteseedede par, tyske Kevin Krawietz og rumænske Horia Tecau.

I første sæt fik Frederik Løchte og Pospisil afværget syv breakbolde, inden det skulle afgøres i tiebreak ved stillingen 6-6 i partier.

Frederik Løchte stod både for tre dyrebare dobbeltfejl, men også tre flotte returneringer, der gav point.

Tre sætbolde blev misset af den dansk-canadiske duo. På en af sætboldene leverede Frederik Løchte en af sine tre dobbeltfejl - begge gange sad serven for lavt og gik i nettet.

Horia Tecau kunne på et servees til sidst sørge for 14-12-sejr i den underholdende tiebreak.

Andet sæt blev også en meget tæt og jævnbyrdig affære, og i starten af sættet fik Pospisil en bold i hovedet, som krævede lægehjælp.

Canadieren, der fik tørret blod væk fra mund og næsebor, blev opmuntret af Løchte, og kampen kunne kort efter fortsætte.

Frederik Løchte var tæt på at stå for et servegennembrud ved stillingen 3-3, men de to eneste muligheder i andet sæt blev afværget.

I stedet sørgede den tysk-rumænske duo for 4-3-føring og tilspillede sig efterfølgende to breakmuligheder i Frederik Løchtes serv.

Danskeren stod dog flot imod og sørgede for 4-4 efter en række gode server.

Kort efter stod det igen 6-6, og derfor skulle der igen tiebreak til for at afgøre sagerne.

Endnu en gang var det sjetteseedede par stærkest i den disciplin, og det endte med en sejr i to sæt.