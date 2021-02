Lukker fans ind igen

Delstatsregeringen i australske Victoria har meddelt, at den nedlukning, der blev iværksat for omkring fem dage siden som følge af et mindre udbrud af coronavirus, nu bliver ophævet.

Det betyder, at slutkampene ved tennisturneringen Australian Open kan blive overværet af tilskuere - dog i begrænset antal.

Ganske vist bliver det ikke med de 25.000 tilskuere per dag, som måtte være til kampene inden nedlukningen, men dog kan semifinaler og finaler overværes af publikum.

Det eksakte antal tilskuere vil blive fastlagt snarest, siger Dan Andrews, delstatschef for staten Victoria, hvor Melbourne ligger.

- Der vil være et møde i eftermiddag (onsdag australsk tid, red.), hvor vi vil gennemgå og finde ud af, hvad der vil være et forsvarligt antal tilskuere. Den beslutning vil blive taget hurtigst muligt, siger han.

- Antallet var i forvejen reduceret, og det skal måske reduceres en smule mere, men det aftaler vi nærmere i de kommende timer.

12. februar indførte regeringen i Victoria en nedlukning på fem døgn efter et mindre coronaudbrud i delstaten.

Tilsyneladende føler man nu, at situationen atter er under kontrol, hvorfor man ikke har set sig nødsaget til at forlænge nedlukningen.

Australien har ført en hård linje over for coronapandemien, hvor hurtigt iværksatte og skrappe restriktioner har betydet, at smitten er markant lavere end i mange andre lande.