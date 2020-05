Luksus-lockdown: Federer viser sin drømmevilla frem

Der er næppe mange mennesker, der nyder at være spærret inde i sit eget hjem under coronakrisen.

Men for Roger Federer går det nok noget nemmere end for gennemsnittet.

I hvert fald hvis den levende tennislegende opholder sig i sit hjem i Wollerau, hvor schweizeren har en enestående udsigt over Zürich-søen.

Den ottedobbelte Wimbledon-vinder flyttede i 2014 ind i den store, tre-etagers villa, og nu har ejendomsfirmaet Kamata Development frigivet nogle billeder af den fashionable bolig med den smukke beliggenhed.

Ikke et dårligt sted at opholde sig. Foto: Kamata Development

En fantastisk udsigt. Foto: Kamata Development

Federers hus under opførelsen. Familien flyttede ind i 2014. Foto: Kamata Development

Tegningen af luksusboligen. Foto: Kamata Development

Ifølge den britiske tabloidavis The Sun har boligen kostet Roger Federer den nette sum af 55,5 mio. kr.

For den pris har tennisstjernen bl.a. swimmingpool, spaområde og et fitnesscenter. Derudover har han et underjordisk parkeringsanlæg, hvor der er plads til Federers Mercedes Benz-samling.

Plads er der altså nok af, og foruden Roger Federer, konen Mirka og parrets fire børn, bor verdensstjernes forældre også i huset, som rummer to separate lejligheder.

Roger Federer har i øvrigt også et hjem i Valbella og er involveret i flere byggeprojekter.

Foto: MIke Hutchings/Reuters/Ritzau Scanpix

