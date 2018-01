Lykkelig Caroline: Skræmte spøgelse væk

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Flashbacks kan være væmmelige. Og det var ikke et af de gode, der kom forbi Caroline Wozniackis tanker, da hun foran 5-4, 30-0 bare lige skulle lukke semifinalen.

Indtil da havde hun servet suverænt. Men så kom et spøgelse fra 2011 forbi. Med kinesisk ansigt. Semifinalen fra 2011, hvor hun smed en matchbold.

- Ja, jeg kunne godt huske, at jeg havde samme situation mod Li Na i 2011, og tænkte, at jeg skulle lære af den, forklarede hun med et smil, der heldigvis var båret af, spøgelset var blevet manet væk.

- Jeg starter godt ud og server to gode server og en igen ved 30-0, hvor jeg spiller en forhånd ned langs linjen, som jeg misser med et par millimeter.

- Det kunne have været 40-0, men i stedet bliver det 30-15, og selvfølgelig er man lidt nervøs, mens hun spiller lidt mere aggressivt.

- Så laver jeg et par dobbeltfejl. Den ene går jeg også lidt efter ned i midten. Ved 30-40 begynder jeg at tænke lidt mere. Det var bare en dårlig bevægelse, jeg havde gang i der, hvor jeg måske skulle have grebet bolden og startet forfra på serven.

Midtvejs i partiet kom hun til nettet bag et alt for løst angrebsslag. Var det et udslag af, at der nu skulle ske noget? For det forsømte hun dengang mod Li Na, hvor hun bare ventede på den andens fejl.

- Nej, det var bare en dårlig approach. Jeg tror, jeg skiftede lidt mening og ramte den lidt skævt på vej frem. Det hele var rigtigt pånær det slag, jeg ikke rammer rent og derfor åbner jeg banen for meget op.

Skaden var under alle omstændigheder sket, og så skulle det mentale leje hæves igen.

- Bagefter tænker jeg, at nu må jeg tage en dyb indånding. Jeg er stadig med i kampen, og det står 5-5.

- Senere ved 6-6 ved jeg, at nu gælder det. Nu skal jeg ind og spille aggressivt i tiebreak’en og prøve at bryde hendes serv fra start, så jeg føler, at jeg kommer lidt oven på, at der kommer lidt luft mellem pointene, og hun føler, at der er lang vej igen.

Det kom der. Caroline Wozniacki lagde fra midtvejs, og belgieren fejlede på sidste bold. Og så kunne Miss Sunshine sole sig som grand slam-finalist for tredje gang.

- Jamen, jeg har det godt. Det er første gang, jeg skal spille finale i Australian Open, så det er en god fornemmelse, sagde hun med et smil, der denne gang var båret af lutter glæde og tilfredshed.

- Det har været to fantastiske uger indtil nu. Jeg er virkelig glad og stolt over, hvordan jeg har kunnet vende tingene på hovedet, da de ikke gik godt, og holde niveauet, da det begyndte at gå godt.

- Uanset, hvad der sker i finalen, så ved jeg, at jeg har gjort mit bedste.

Caroline Wozniacki lavede i semifinalen syv esser mod Mertens tre. Hun slog 25 vindere mod belgierens 28, men lavede kun 18 uprovokerede fejl i forhold til modstanderens 35.

