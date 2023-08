Lykkelig Wozniacki: - Det føles utroligt

Man glemmer aldrig at cykle.

Og hvis du hedder Caroline Wozniacki, så glemmer du heller ikke at spille tennis på højeste niveau.

Det viste den 33-årige dansker tirsdag aften dansk tid, da hun gjorde comeback ved en professionel tennisturnering i Montreal.

Her stod Caroline Wozniacki over for Kimberly Birrell fra Australien i sin første turneringskamp i mere end tre år.

Og selvom der var en anelse rust, der skulle bankes af i begyndelsen af opgøret, så vandt danskeren kampen uden de store problemer.

Foto: Minas Panagiotakis/Ritzau Scanpix

Caroline Wozniacki vandt i to sæt med cifrene 6-2, 6-2 over verdensranglistens nummer 115.

Efter kampen lagde den tidligere grand slam-vinder ikke skjul på, at det var en lettelse at vinde i sit comeback.

- Det føles utroligt. Det er min første kamp i lang tid, lød det fra tennisstjernen i vinderinterviewet på banen, inden hun tilføjede:

- Sikke et sted at spille sin comebackkamp. Jeg har gode minder herfra, og det er fantastisk sted at spille tennis.

I anden runde kan danskeren komme til at møde Wimbledon-mesteren Marketa Vondrousova, som dog først lige skal slå egypteren Mayar Sherif senere tirsdag

Turneringen i Montreal er en WTA-1000-turnering.

Senere på måneden skal Caroline Wozniacki deltage i sæsonens sidste grand slam - US Open - hvor hun har fået et wild card. Den afvikles i New York.