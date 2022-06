Lyn og torden: Muligt vejr-kaos inden finale

Optræk til uvejr over Paris kan betyde, at søndagens French Open-finale mellem Casper Ruud og Rafael Nadal skal spilles under tag

Det kan blive dramatisk både på og udenfor banen, når Ruud og Nadal søndag eftermiddag skal kæmpe om hæderen ved Roland-Garros, også kendt som French Open, i Paris.

Vejret ser nemlig ikke ud til at være med de to tennisstjerner.

Ifølge udsigterne vil et uvejr med regn, torden og lyn ramme den franske hovedstad omkring klokken 15:00, hvor finalen skal stå på Philippe Chatrier-banen.

Det kan betyde, at finalen skal spilles under det udtrækkelige tag, der for et par år tilbage blev monteret over banen.

Vejrsitet AccuWeather melder en orange varsel om tordenvejr over Paris frem til klokken 16:00 dansk tid.

Her skifter varslingsniveauet fra orange til gul indtil mandag aften, hvor det ophører.

Nadal (venstre) og Ruud (højre) skal søndag eftermiddag i kamp - også selvom et uvejr ventes at bryde ud over Paris. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

