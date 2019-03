Lyntoget Clara sparker alle døre ind

Analyse: Det mest opmuntrende ved lyntoget Clara Tausons triumf er beviset på, at hun nu også har hovedet til at være med på øverste hylde

Efter sin vildt imponerende sejr i ITF-turneringen i Shenzhen satte Clara Tauson sig ind i et højhastighedstog, der med 200 km/t skulle bringe hende og hendes far til næste turnering i Xiamen.

Et passende billede på den fart, hun selv har på i sin unge og yderst lovende tenniskarriere, som rent sportsligt ikke synes at rumme mange stopsignaler forude på sporet.

Forhåbentlig har hun fået en god lur undervejs, for hun var lidt træt i finalen, fortalte hun Ekstra Bladet med adresse til de hårde kampe, hun skulle igennem på vejen.

Her var hun oppe mod langt mere rutinerede spillere, der dagligt færdes på et niveau, der er helt nyt for den 16-årige dansker, og alligevel afvæbnede hun dem en efter en i kraft af egne våben og en evne til at være skarp og hæve sit niveau på de vigtige bolde.

Lige præcis det sidste er det allermest opmuntrende signal, hun sendte fra banerne i Shenzhen. For det er så ultravigtig en evne at besidde i dagens knivskarpe konkurrence i tennistoppen.

Alle kan slå en baghånd, men de store point afgøres oppe mellem ørerne.

Desuden har Clara og hendes omgivelser forstået, hvor vigtig den fysiske grundform er, når hjernen skal holdes frisk og slagarmen varm. Også der har hun taget store skridt det seneste år.

Tennismæssigt er hun i forvejen så godt begavet, at hun sagtens kan følge med seniorernes subtop, og hendes fine serv gav hende mange hurtige partier i Kina.

Endelig er der de taktiske evner til at læse en kamp, både forud og undervejs.

Clara Tauson lander i Københavns Lufthavn med sit bevis på sejren i Australian Open. Der venter mange rejser og pokaler forude for det 16-årige kæmpetalent. Foto: Jonas Olufson

Clara og hendes far, Søren Tauson, er som makkerpar stadig i den tidligere fase i overgangen til seniortennis, men sammen fører de lige nu bevis for, at de hurtigt formår at tilegne sig den nødvendige viden.

Det sidste kan give et flashback til Caroline og Piotr Wozniackis tidlige tur, og forhåbentlig kan deres oparbejdede knowhow komme Team Tauson til gode.

Ligesom Piotr går Søren all in på datterens karriere, og han har tilsyneladende også fundet de verbale og mentale greb, der virker overfor den pige, ingen kender bedre.

På den måde er de to i færd med at løfte Claras kæmpestore talent op mod at være en voksen udfordrer på WTA-turen.

Clara har vundet sine 22 turneringskampe i år, herunder finalen i en junior-grand slam, og nu altså også en ITF-turnering med 60.000 dollars i præmiesum.

Skulle hun som en slags reaktion på sin hårde uge tabe tidligt i Xiamen med 15.000 dollars i præmiesum, vil det hverken være særligt overraskende eller nødvendigvis særligt negativt. For hun får i bedste fald ikke brug for de ITF-point, der er at hente i turneringer af den størrelse.

I stedet kan hendes nye rangering som nummer 407 forhåbentlig skaffe Danmarks nye klassespiller ind i de WTA-pointgivende turneringer med 25.000 dollars i præmiesum, som så kan blive afsæt til flere af de større.

At hun kan vinde dem, har hun netop bevist.

Og så spørger alle jo, hvornår hun så er i Top 100.

Det findes der ikke noget sagligt svar på, men det vil nok være sundt for danske tennisfans at regne med, at øvelsen vil tage et par år.

Uanset, hvor hurtigt Lyntoget Clara kører lige nu.

