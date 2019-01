Lys i Løchte: Fortsat dansk deltagelse i årets først grand slam

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Nok er Caroline Wozniacki slået ud, men der er stadig masser af dansk livskraft på Melbourne Park.

Frederik Løchte Nielsen spillede sig således i nat i ottendedelsfinalen i herredouble, da han sammen med sin brasilianske makker, Marcelo Demoliner, overbevisende besejrede det tiendeseedede par, briten Dominic Inglot og kroatiske Franko Skugor, med 6-3, 6-2.

Et break til 4-3 i første sæt blev fulgt op at et hurtigt af slagsen i det andet, og så cruisede parret med højt humør og godt spil.

-Det er også nøglen, at vi trives i det. Der er nogle par, der er rigtigt gode og spiller med hinanden hele tiden, men lige under dem er niveauet rimeligt jævnt. Så det afgørende er, at du har et indbyrdes forhold, hvor du kan slappe af og udtrykke dig selv uden at tænke på, hvad modstanderne tænker, sagde en glad Frederik Løchte.

Han er igen ved at finde sig godt tilpas på grand slam-niveau.

- Når jeg ikke har spillet på dette niveau i lang tid, så føler jeg altid, at niveauet er så højt, at jeg skal komme op med noget ekstraordinært, men når jeg så står på banen, så er det heller ikke højere. Sådan er det hver gang.

- Jeg behøver ikke at gøre noget, der ikke er mig. Mit niveau er tilstrækkeligt. Jeg servede bedre fra start i dag. Jeg gjorde, hvad jeg skulle. Slog nogle gode returneringer, når jeg fik mulighed for det.

- Men min makker spillede helt vildt godt i dag. Det var rart, at jeg kunne fokusere på at spille mit eget, for jeg fik serveret mange åbne chancer fra min makker. Han spillede virkelig godt, mens jeg spillede standard.

- Det var en overbevisende sejr, ja. Da vi bryder til 1-0 i andet sæt, føler jeg ikke, at vi selv vil blive brudt. En føring giver mere ro i spillet.

Nu skal han og makkeren op mod Raven Klaasen fra Sydafrika og Michael Venus fra New Zealand. Et sjetteseedet par, som han sammen med Joe Salisbury tabte til i Wimbledons semifinale i 2018 i fire sæt.

- Vi skal forsøge at gøre det samme og eksekvere godt. Klaasen har af en eller anden årsag et godt tag på mig. Han er smart taktisk. De har et godt samarbejde.

- Men i Wimbledon var det to breaks i tredje og fjerde sæt, der gjorde det. Hvis vi kan tage os af vores egne servepartier og svinge frit, så har vi chancen.

Se også: Dansk profil tilbage efter fem års fravær: Nu med samba-makker

Caroline betaler voldsom pris: Rasler ned efter drama

(på først) Nyhedsanalyse: Kæmpede du også mod din sygdom, Caroline?