Målrettet Clara: Vil droppe jul og mærkedag

En ambitiøs og fremadstormende tennisspiller er villig til at ofre meget for sin sport. Det gælder i den grad også Clara Tauson, der måske skal holde både jul og sin 18-års fødselsdag med sig selv på et hotelværelse ultimativt langt hjemmefra.

Lige nu svæver bolden over netkanten, når det handler om Australian Open, men i skrivende stund afvikles årets første grand slam stadig i anden halvdel af januar.

Det vil i givet fald betyde to ugers indledende karantæne for de spillere, der ankommer fra andre kontinenter.

- Det er jo en del af tennisverdenen, hvis man vil være med og kæmpe sig vej op igennem rækkerne, konstaterer Clara Tauson.

- Der er altid nogle ting, som jeg måske kunne have ønsket mig anderledes, men det har jeg affundet mig med for længe siden.

- Det er selvfølgelig svært at være væk fra min familie i julen og på min 18-års fødselsdag, men tennis har første prioritet for mig, så jeg ser det ikke som et offer, som du siger, men et aktivt valg.

I øvrigt betyder den officielle overgang til myndig voksen ikke det store, siger Clara Tauson, som bare konstaterer, at hun så får stemmeret og kan tage kørekort.

Hendes prioritering går selvsagt på, at der er mange penge og point på spil i den grand slam, hun vandt som junior forrige år.

- Det er naturligvis rigtig vigtigt for mig at spille årets første grand slam, hvis det giver mening. Jeg mener: Der skal jo helst være flere turneringer, som jeg kan deltage i dernede, da det er ekstremt dyrt at rejse til Melbourne under corona.

Clara Tauson har vundet sin debutkamp i grand slam-regi med en vaskeægte sensation. Nu ser hun målrettet ind i 2021. Foto: Roger Parker

Clara efter kaos-sæson: Lidt af en rutsjebanetur

Hvis navnet stadig var ukendt for enkelte, danske sportsfans, så smashede, flugtede, slicede og lobbede Clara Tauson sig ind i deres bevidsthed den 29. september med sin maratonsejr på 6-4, 3-6, 9-7 i sin grand slam debut ved French Open over verdens nummer 25, amerikanske Jennifer Brady.

Sensationen blev også kulminationen på et vanvittigt 2020, som var danskerens første sæson med fuld fokus på seniortennis. Et turneringsår, der brækkede over i flere stykker på netop det tidspunkt, hvor hun skulle finde rytme og fodfæste på WTA-turen og avancere på verdensranglisten.

- Jeg kan roligt sige, at det har været lidt af en rutsjebanetur, konstaterer hun i dag, hvor hun har indledt de intense forberedelser til en forhåbentlig mere stabil 2021-sæson.

En intens preseason havde hun også sidste vinter, og den blev lang. Til gengæld var hun både skarp og sulten, da det endelig gik løs.

- Jeg følte mig i virkelig god form både fysisk, tennismæssigt og mentalt, spillede rigtig godt i Fed Cup og vandt også en meget stærk besat 25.000 dollars turnering i Glasgow, hvor flere topspillere deltog, siger hun med adresse til de usædvanligt stærkt besatte turneringer i en corona-presset kalender.

- Desværre stoppede sæsonen få uger efter. Det har været svært ikke at vide, hvornår jeg skulle i gang med mit arbejde igen, men efter seks måneders pause var der igen pointgivende turneringer, jeg kunne deltage i, og så fik jeg et godt efterår.

Her snuppede snart 18-årige Clara Tauson i Texas et par fine skalpe mere, før en uvelkommen skade satte punktum for hendes sæson. En sæson, som hun trods alt kigger tilbage på med både stolthed og glæde.

- Jeg er mest stolt af, at jeg i første forsøg formåede at kvalificere mig til hovedturneringen i en grand slam. Det er jo noget, jeg har drømt om, så længe jeg kan huske. At det så sker i første forsøg, er jo bare fantastisk.

- Og så er jeg naturligvis glad for, at jeg har bevist over for mig selv og omverdenen, at jeg kan spille lige op med Top 50 spillere - og vinde over dem, når jeg bare får chancen, som i French Open og i Texas, siger KB’eren.

Til gengæld håber hun, ’at verden snart vender tilbage til en mere normal tilstand, så folk ikke konstant skal frygte at blive smittede’.

Hendes aktuelle placering som nummer 152 på verdensranglisten er beviset på den fremgang, som sandsynligvis var blevet endnu mere markant i en normal sæson.

Men udvikling var også vigtigere for hende end ranglistehop, da hun kiggede ind i 2020, og den målsætning har hun virkelig indfriet, føler hun.

- Jeg har forbedret mig på mange punkter. I dag er jeg stærkere både fysisk, taktisk, teknisk og mentalt, lyder det fra den på en og samme tid kraftfulde og tekniske dygtige spiller, der lige nu har størst fokus på sin serv og på sin smidighed.

Når hun ser frem mod 2021, drømmer hun om ’masser af gennemførte turneringer med god tennis’.

Sker det, ligner det næsten også en garanti for yderligere fremgang for det danske stjerneskud.

Dagligdag med verdensstjerne

Den syvdobbelte grand slam-vinder Justine Henin er en del af Clara Tausons udvikling på sit akademi i Belgien. Foto: AP/Elise Amendola/Ritzau Scanpix

Hvis Clara Tausons navn ikke figurerer i en turnering et eller andet sted ude i verden, er der en meget stor chance for, at hun befinder sig i Belgien. Her har hun nemlig længe været tilknyttet Justine Henin Academy.

- Det er rigtig godt, siger hun om det sted, som den syvdobbelte grand slam-vinder, OL-vinder og tidligere verdensetter har indrettet.

- Det er et fantastisk sted at være, og jeg føler mig som en del af familien. Det er rigtig fedt. Vi har et godt sammenhold, og vi knokler alle mod det fælles mål at udvikle os mest muligt som tennisspillere og mennesker.

- Jeg har kun godt at sige om akademiet og de mange, fantastisk dygtige mennesker, jeg er omgivet af hver dag, siger Clara Tauson, der også har belgisk træner i skikkelse af 47-årige Olivier Jeunehomme.

Justine Henin overværede Clara Tausons bedrift i Paris, og danskeren ser hende dagligt på akademiet.

- Det er naturligvis smigrende, når en legende som Justine en gang imellem kigger forbi træningen, motiverer og observerer os alle sammen. Justine har jo opnået alt indenfor tennis.