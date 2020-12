Måtte bæres ud af sengen

Caroline Wozniacki har haft så store smerter grundet sin sygdom, at manden David Lee måtte hjælpe med at tage hende ud af sengen

I sommeren 2018 fik den tidligere verdensetter, da hun var på toppen af sin karriere, konstateret leddegigt.

Caroline Wozniacki spillede videre i halvanden sæson, men i januar stoppede hun som 30-årig.

Hun har efterfølgende fortalt, hvad sygdommen har haft af konsekvenser.

- En dag vågnede jeg med så alvorlige smerter, at min mand måtte bære mig ud af sengen. Jeg kunne bare ikke bevæge min krop. Jeg søgte straks lægehjælp, og det var begyndelsen på min rejse til en diagnose, siger hun til tyske Bild.

Artiklen fortsætter under billedet...



Tidligere basketball-stjerne David Lee måtte bære Wozniacki ud af sengen. Foto: Roger Parker

I begyndelsen vidste lægerne ikke, hvad danskeren fejlede. De troede, at hun bare var udmattet efter mange kampe, fortæller Wozniacki.

- Jeg kunne ikke løfte mine arme. Mine skuldre, albuer, hænder og fødder gjorde ondt. Jeg kæmpede med at børste mit hår og komme ud af sengen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Caroline og manden David Lee i en krammer sekunder efter, at hun har spillet sin sidste kamp. Foto: Roger Parker

- Jeg havde brug for at få svar. Jeg talte med mange læger, som sagde, at det hele foregik i mit hoved, har hun tidligere fortalt i forbindelse med kampagnen Advantage Hers, som sætter fokus på kvinder, der er ramt af kroniske sygdomme.

Den endte med, at en reumatolog diagnosticerede hende med leddegigt.

Caroline Wozniacki vandt 30 WTA-titler i sin karriere. Højdepunktet var grand slam-sejren ved Australian Open i 2018.

Desuden har hun ligget øverst på vedensranglisten i samlet 71 uger.

Indgik aftale som otteårig

Kom med i kulissen: Sådan blev Caroline stjerne

Caroline taler om børn: Krævende mor

Åbenhjertig Piotr Wozniacki: Jeg har været en streng men kærlig far