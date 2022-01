Måtte opgive akut

Armen er en af de afgørende kropsdele i tennis, men under en kamp i Australian Open blev en 24-årig franskmand offer for sin egen lægmuskel.

Det skete, da Harmony Tan mødte Elina Svitolina i anden runde af den prestigefyldte grand slam-turnering natten til onsdag dansk tid.

På Margaret Court Arena udspillede der sig et utrætteligt slag mellem de to tenniskrigere. Kampens varighed rundede de to timer, før Harmony Tan til sidst måtte give efter for sin udmattelse og trække sig.

Franskmanden tabte første sæt med 3-6, før hun slog tilbage i andet.

I det afgørende tredje sæt sagde hun stop ved stillingen 1-5. Hun signalerede til dommeren, at hun akut havde brug for en pause, hvorefter en kørestol blev kørt ind på banen.

Den forlod hun også arenaen i, mens hun tog sig til hovedet og sin læg. Sidstnævnte blev ved med at krampe op.

Undervejs lavede Harmony, der rangerer som nummer 107 i verden, syv dobbeltfejl mod Svitolinas to. Ukraineren er noget bedre placeret på verdensranglisten. Hun ligger nummer 17.

I første runde formåede den unge franskmand ellers at slå Yulia Putintseva fra Kasakhstan.

Danske Clara Tauson er også at finde i Australien. Det 19-årige talent vandt sin første kamp og kan nu se frem til at møde verdens nummer syv, Anett Kontaveit, i anden runde.

En kamp, der spilles natten til torsdag.