Mageløse Djokovic slår Steffi Graf-rekord

At Novak Djokovic er en af de største tennisspillere i historien er uomtvisteligt. Nu har han også dokumentation for, at ingen har været den bedste ifølge verdensranglisten i længere tid end ham.

På mandagens opdaterede verdensrangliste indtager den serbiske stjerne fortsat pladsen øverst.

Dermed slår han Steffi Grafs rekord som spilleren, der har ligget flest uger som nummer et blandt både mænd og kvinder i historien. Serberen er nu oppe på 378 uger på ranglistens top, skriver ATP Tour på sin hjemmeside.

Den tyske legende Steffi Graf nåede i 1980'erne og 90'erne 377 uger på toppen af kvindernes verdensrangliste, inden hun stoppede karrieren i 1999.

Djokovic vandt for en måned siden årets første grand slam-turnering, Australian Open. Det var hans tiende titel i turneringen og hans grand slam-titel i single nummer 22.

Med den tangerede han Rafael Nadal, der også har vundet 22 grand slam-titler som rekordholder på ATP Tour.

35-årige Novak Djokovic nåede første gang verdensranglistens top i juli 2011 og havde allerede for længe siden slået rekorden som den mandlige spiller med flest uger som verdensetter.

Den havde Roger Federer tidligere med sine 310 uger på ranglistens top.

Mens Federer stoppede karrieren tilbage i september, fortsætter Djokovic ufortrødent jagter fra flere titler og milepæle.

I denne uge er han i Dubai, hvor han gør comeback på ATP Tour efter en lille pause grundet en forstrækning.

Serberen fortæller på et pressemøde forud for turneringen, at han efter nogle ugers pause fra tennisbanen har trænet hårdt de seneste dage, og at kroppen har det godt.

- Jeg har ikke mærket nogen smerter på banen i en uge. Jeg nærmer mig 100 procent. Jeg er der stadig ikke helt spillemæssigt og i forhold til min fornemmelse på banen, men det vigtige er, at jeg ikke har smerter, siger serberen ifølge Reuters.

Djokovic spiller sin første kamp tirsdag. Her venter tjekken Tomas Machac i første runde.