Maratonkamp sender Wozniackis overkvinde i finalen

To dage efter endegyldigt at have forpurret Caroline Wozniackis mulighed for at genvinde WTA Finals har ukraineren Elina Svitolina gjort det af med endnu en spiller og er nu klar til turneringens finale.

I lørdagens tætte semifinale var Svitolina i problemer mod hollænderen Kiki Bertens, men vandt efter tre sæt. Svitolinas sejrscifre lød på 7-5, 6-7, 6-4.

Dermed er hun klar til sin første finale i WTA Finals, der markerer afslutningen på sæsonen for årets bedste spillere på WTA Tour.

I finalen venter vinderen af opgøret mellem amerikaneren Sloane Stephens og tjekken Karolína Plísková. Deres semifinale spilles lørdag eftermiddag.

24-årige Svitolina har ellers ikke for vane at præstere i de største turneringer. Hun har deltaget i 25 grand slam-turneringer, men er aldrig nået længere end de tre gange, hvor hun er kommet frem til en kvartfinale.

Derfor står hun foran karrierens største triumf, hvis hun vinder søndagens finale.

For at komme dertil måtte hun gennem en maratonkamp på over to og en halv time.

Efter et jævnbyrdigt første sæt på 50 minutter kunne Svitolina sætte sig ud og drikke vand vel vidende, at presset nu var lagt over på Bertens' skuldre.

Svitolina nåede at have en sætbold allerede ved stillingen 5-4 i første sæt, men missede den. Det fik dog ikke den store betydning, da hun udnyttede sin anden af slagsen og brød til en sætsejr på 7-5.

Kiki Bertens kom stærkt ud til andet sæt og brød lynhurtigt ukraineren. Siden fik hun mulighed for at serve sætsejren hjem foran med 5-4.

På det tidspunkt havde Bertens allerede misset en sætbold i Svitolinas serveparti, og nu missede hollænderen yderligere tre sætbolde i eget serveparti.

Da Bertens efterfølgende fik endnu en mulighed i sættets tiebreak, slog hun til og forlængede kampen med et sæt.

Her syntes Bertens dog at være løbet tør for energi. Svitolina brød to gange tidligt i sættet og blev kun brudt en enkelt gang som modsvar.

Derfor kunne ukraineren ved stillingen 5-4 serve sejren hjem. Det lykkedes for Svitolina, da Bertens ikke udnyttede sine muligheder for at bryde til 5-5.

Elina Svitolina kunne knytte næverne efter sejren i semifinalen. Foto: AP

