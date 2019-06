Massive regnskyl giver kaos i French Open

Massive regnskyl og aflysninger giver French Open-arrangørerne hovedbrud.

Fire af de resterende kvindelige spillere i turneringen kan nemlig se frem til at skulle spille uhørte tre dage i træk.

Verdens nummer tre, Simona Halep, spiller kvartfinale mod amerikanske Amanda Anisimova, og australske Ashleigh Barty møder amerikaneren Madison Key torsdag.

Vinderen af de kampe skal spille semifinale fredag og eventuelt en finale lørdag.

Arrangørerne frygter dog mere regn fredag. I så fald skal kvindernes finale rykkes til søndag, samme dag som herrernes finale.

- Det er ikke det, vi vil, siger turneringsleder Guy Forget.

Turneringslederen er samtidig ærgerlig over, at flere af spillerne kan risikere at skulle spille flere dage i træk.

- Mange af kvinderne har ventet hele deres liv på at skulle spille så stor en kamp. At skulle spille en kamp af den størrelse med to kampe i benene er svært, siger Forget.

Herrernes semifinaler er også sat til at skulle spilles fredag.

Både herrernes og kvindernes semifinaler plejer at blive spillet på hovedbanen, Philippe Chatrier.

Forget åbner for muligheden for at brede semifinalerne ud på flere baner for at kunne få afviklet alle kampene i tide, før regnen sætter ind.

I værste fald skal turneringens finaler rykkes til mandag. Det skete i 2012, hvor Rafael Nadal slog Novak Djokovic i herrernes finale.

Hele onsdag regnede væk i French Open. Næste år får turneringens hovedbane dog tag over sig.

Foruden de fire førnævnte kvinder mødes Johanna Konta og Marketa Vondrousova i kvindernes ene semifinale.

Hos herrerne møder Dominic Thiem Karen Khachanov i den ene semifinale, og Novak Djokovic møder Alexander Zverev i den anden.