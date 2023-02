Matchbold til Rune

Det danske tennislandshold er meget tæt på den samlede sejr i Davis Cup-kampen på hjemmebane mod Indien.

Med stillingen 1-1 efter fredagens singler var lørdagens indledende double blevet noget af en nøglekamp, og her lykkedes det for Holger Rune og Johannes Ingildsen at besejre Yuki Bhambri og Rohan Bopanna.

Danskerne vandt 6-2, 6-4, og dermed fører Danmark 2-1 samlet.

Nu mangler Danmark blot et enkelt sejr for at vinde sammenlagt, og den bør komme i hus i den fjerde kamp, hvor Rune er storfavorit mod Sumit Nagal.

Ved lodtrækningen torsdag blev Ingildsen præsenteret som den danske doublekonstellation sammen med Christian Sigsgaard, men holdkaptajn Frederik Løchte valgte op til kampen at erstatte Sigsgaard med Rune.

Det var altså en god beslutning, for selv om Rune ikke bruger meget tid på at spille double, kunne han bruge sine kvaliteter fra single til at gøre en markant forskel.

Samtidig så det ud til, at Ingildsen blev inspireret af at spille med den danske stjerne.

Danskerne var ikke regnet som favoritter i kampen, da Indien historisk set næsten altid har kunnet stille med stærke doubler. I single har Indien ingen spillere blandt verdens 300 bedste, men i double har Indien seks spillere i top-100.

Bopanna ligger endda helt oppe som nummer 17, men i en alder af 42 år er han ikke længere så hurtig, som han var engang.

Det udnyttede den danske duo fra start. Båret frem af den fyldte Royal Stage i Hillerød spillede danskerne på et utroligt højt niveau i de første partier.

Med et snuptag var stillingen 4-0, og første sæt blev sikkert kørt hjem med 6-2. Ikke mindst de danske returneringer havde høj klasse fra begyndelsen.

Inderne kom bedre med i kampen, men danskerne fik også overtaget i andet sæt ved at bryde til 2-1 og holde serv til 3-1.

Inderne var tæt på at udligne til 3-3, men nede med to breakbolde lykkedes for Rune at holde serv til 4-2.

Ved stillingen 5-4 var det op til Rune at serve sejren hjem, og det lykkedes på den anden matchbold, da Rune sendte en baghånd ind på kroppen af inderen ved nettet.

Nu er det så op til Rune at afgøre den samlede dyst til Danmarks fordel. Hans single mod Nagal forventes at begynde lidt før klokken 14.