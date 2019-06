Med Serena til bords: Dansk bryllupsgæst i ekstase

Stemningen og kulissen omkring Carolines bryllupsfest var så eventyrlig, at den var som taget ud af et Hollywood-manuskript

Efter at gæsterne er rejst hver til sit oven på Caroline Wozniacki og David Lee’s næsten fire dage lange bryllupsfest i Castiglion del Bosco i Toscana, begynder lovprisningen af det smukke arrangement at sprede sig på de sociale medier.

’Den mest utrolige og magiske weekend er slut. Overvældet og fyldt med fantastiske minder’, som Carolines veninde Pauline Laudrup, gift med Andreas, udtrykker det på Instagram.

Og netop hjemvendt til København bekræfter Michael Mortensen, at han og hustruen Maria, har deltaget i noget, de aldrig vil glemme.

- Det var et storslået arrangement og så smukt på alle måder. Det var så smukt og eventyragtigt et sted. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

- Kulissen var som taget ud af et Oscar-manuskript fra Hollywood - men på den naturlige måde. Det var en helt enestående oplevelse. Som en symfoni, der udvikler sig hele tiden, siger Carolines tidligere træner og Wozniacki-familiens ven.



Lige som de andre gæster var han i invitationen blevet bedt om at holde lav profil med sted og dato for den store dag.

- De ville gerne sikre, at det var en helt privat fest for familie og venner, forklarer Michael Mortensen, der ligesom alle andre gæster altså efterkom anmodningen loyalt.

- Stemningen var så fin og alle hyggede sig og bidrog ved at være helt til stede og i festligt humør. Man kunne heller ikke være andet i de inspirerende omgivelser. Alle nød at være en del af det.



Han fortæller, at Caroline og David var i overdådigt humør og blændende smukke som brudepar. Og så fik han en ganske særlig oplevelse med festens ubetinget største navn, verdensstjernen Serena Williams.

- Vi spiste frokost ved samme bord som Serena, og jeg må sige, at jeg fik et helt nyt indtryk af hende. Hun er simpelthen så sød og charmerende, spændende og begavet at tale med.

- Hun var helt nede på jorden og meget behageligt selskab. Hun var ydmyg og helt selvudslettende og oprigtigt interesseret i os andre. Det var ikke det mindste påtaget.

Under selve bryllupsmiddagen lørdag aften var der flere højdepunkter, som han vil huske længe, siger han.

- Piotr holdt en smuk tale lige fra hjertet, og Davids tale til Caroline var meget rørende.



Han bekræfter, at Caroline fik et veritabelt glædes-chok, da det pludselig gik op for hende, hvad der ud på aftenen skete på den lille scene.

- Lukas Graham stod med ryggen til, da han begyndte at synge. Så vendte han sig om, og man kunne mærke effekten. Alle var helt betagede af hans smukke stemme, fortæller Michael Mortensen og bebuder, at det vil tage meget lang tid at fordøje de mange indtryk.

- Lige nu har Maria og jeg det, som havde vi været afsted i en måned. Så mange indtryk har vi med hjem. Det hele gik bare op i en højere enhed.

