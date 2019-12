Medie: Derfor blev dansk legende pludselig fyret

Kenneth Carlsen blev pludselig skiftet ud som Davis Cup-kaptajn for Danmark. Det er der ifølge BT en god grund til

Efter mere end ti år som kaptajn for det danske Davis Cup-mandskab er Kenneth Carlsen skiftet ud med Frederik Løchte Nielsen.

Det meddelte Dansk Tennis Forbund tirsdag på sin hjemmeside.

BT skriver onsdag, at DTF har fyret Carlsen.

Årsagen er ifølge avisen, at flere unavngivne spillere på holdet har været utilfredse med Carlsens ledelse. Angiveligt har der været episoder, hvor spillere har nægtet at tage imod landstrænerens taktiske input, som det er formuleret i artiklen.

På forbundets hjemmeside bekræftede Kenneth Carlsen tirsdag sin afgang.

Han undlod at komme ind på, hvorfor han ikke længere er ansat.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Kenneth Carlsen for at få uddybet, hvorfor han ikke længere er ansat, men han har i skrivende stund ikke kommenteret historien.

Til BT siger direktør for Dansk Tennis Forbund, Emil Bødker:

- Vi er på landsholdet i gang med et generationsskifte, og i den forbindelse mener vi, at tiden er den rette til et skifte på kaptajnposten.

Og så kommer han det ikke meget nærmere.

Danmark møder Puerto Rico 6.-7. marts 2020 i en playoff-kamp i World Group II.

