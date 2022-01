Medie: Djokovic får visum afvist - skal forlade landet

Historien om Novak Djokovic og Australia Open er ikke blevet en smuk fortælling.

Serberen har nu fået sit visum afvist af de australske myndigheder, og han kan derfor ikke komme ind i landet, hvor han ellers senere på måneden skulle have spillet den australske Grand Slam-turnering.

Det skriver BBC og flere store internationale medier.

Ifølge mediet bliver han sendt retur torsdag på et fly, men det vil hans advokater appellere.

Tennisstjernen har nægtet at oplyse, hvorvidt han er vaccineret mod coronavirus, og han har tidligere udtalt sig kritisk i forhold til at få vaccinen.

I Australien er adgangskravet, at man skal være vaccineret for at komme ind i landet, men delstaten Victoria, hvor Australian Open spilles, havde givet Djokovic en særlig tilladelse.

Den gik dog i vasken.

I videoen nedenfor fortæller Australiens premierminister, Scott Morrison, at Djokovic bliver sat på det næste fly hjem, hvis ikke hans bevis på medicinsk undtagelse for vaccination er på plads.

Australiens premierminister Scott Morrison siger, at Djokovic bliver sat på det næste fly hjem, hvis ikke hans bevis på medicinsk undtagelse for vaccination er på plads.

Ingen særbehandling

Onsdag ankom Djokovic ellers til Melbourne.

Ifølge The Times kunne den 34-årige stjerne ikke komme gennem paskontrollen i storbyen. Et medlem af staben havde angiveligt lavet en fejl i forbindelse med udarbejdelsen af det visum, som en ikke-vaccineret person skal have for at komme ind i landet.

Og Djokovic havde efter sigende ikke dokumentation for den indrejsedispensation, han i første omgang havde fået. Derfor har han siden været tilbageholdt.

Australien har i to år været lukket helt ned på grund af coronavirus, hvor det næsten har været umuligt at komme ind og ud af landet. Mange australiere forstod derfor ikke, hvorfor Djokovic kunne få særbehandling i første omgang.

Han har vundet Australian Open ni gange i karrieren.