Medier: Russere udelukkes fra Wimbledon

Indtil nu er russiske og hviderussiske tennisspillere gået fri, men det er efter alt at dømme slut, når verdens største turnering løber af stablen i juni og juli.

Ifølge The New York Times og Reuters planlægger arrangørerne af Wimbledon således at udelukke alle russiske og hviderussiske spillere fra turneringen på grund af krigen i Ukraine.

Det amerikanske medie skriver, at oplysningerne stammer fra en højtplaceret person i international tennis, men han har udtalt sig anonymt, fordi han ikke taler på vegne af Wimbledon-arrangøren, All England Club.

Hvis det sker, vil det blandt andet betyde, at verdens nummer to på mændenes rangliste, Daniil Medvedev, vil være forment adgang.

Yderligere tre russere er i top 30 hos mændene, mens der er fire kvindelige spillere i top 40 med Anastasia Pavlyuchenkova som den bedste på 15.-pladsen, mens den tidligere verdensetter Victoria Azarenka er nummer 18.

Russiske atleter og klubber er allerede udelukket fra en lang række sportsgrene, men tennisspillerne har altså hidtil fået lov at konkurrere på trods af krigen. Dog uden nogen form for national idenfikation.

Desuden er både det russiske og hviderussiske tennisforbund midlertidigt suspenderet af det internationale tennisforbund.