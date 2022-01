Medvedev holder hovedet koldt og sender Kyrgios ud

US Open-vinderen Danill Medvedev er den nok største favorit ved Australian Open i fraværet af Novak Djokovic. Men russeren havde fået en hård lodtrækning.

Allerede i anden runde skulle den andenseedede russer op mod den utilregnelige hjemmebanefavorit Nick Kyrgios. Medvedev bevarede dog roen og hev en sejr i land på 7-6, 6-4, 4-6 og 6-2.

- Det er ikke let, når der bliver buhet ad en mellem ens første- og andenserv. Jeg var nødt til at bevare roen, siger Medvedev efter kampen foran det australske publikum i Melbourne.

Han får på papiret lettere modstand i tredje runde, hvor hollænderen Botic van de Zandschulp venter.

Efter at have vundet første sæt i tiebreak fulgte Medvedev op med en 6-4-sejr i andet sæt. Det lignede, at han var på vej til en nogenlunde komfortabel sejr.

Men når Nick Kyrgios rammer sit topniveau, kan han slå alle. Og pludselig i fjerde sæt viste han flere prøver på sit enorme talent.

Han kom tilbage i kampen med sætsejr på 6-4.

Den anden side af Kyrgios findes dog også. Den, hvor han taber kasketten, slår mellem benene og kaster ketsjeren i raseri.

De sider viste han også undervejs, og i fjerde sæt gik tingene ikke australierens vej. Han endte med at blive brudt to gange, og så var hans deltagelse i turneringen slut.

Det samme er den for den forsvarende US Open-mester hos kvinderne. Briten Emma Raducanu sled med at finde spillet mod montenegrineren Danka Kovinic.

Den 19-årige brite, som var seedet 17 i turneringen, kom ellers godt fra start og var foran 3-0, men endte med at tabe første sæt 4-6.

Hårdt presset kom hun tilbage i andet sæt, som hun vandt 6-4, men kun for at tabe tredje og afgørende sæt med 3-6.