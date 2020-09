Medvedev vinder russisk møde og nærmer sig ny finale

Den russiske tennisstjerne Daniil Medvedev er godt på vej til at gentage sidste års finaledeltagelse i US Open.

Sent onsdag dansk tid vandt han den rent russiske kvartfinale i grand slam-turneringen i New York i tre sæt over Andrey Rublev.

I en yderst velspillet affære vandt Medvedev med cifrene 7-6, 6-3, 7-6.

Sidste år tabte han finalen - hans første i grand slam-sammenhæng - til Rafael Nadal i fem sæt, og nu er han altså bare en sejr fra at nå finalen for andet år i træk.

Semifinalen kan dog blive svær, hvis modstanderen bliver den andenseedede østriger, Dominic Thiem, der i den sidste kvartfinale natten til torsdag dansk tid møder australieren Alex de Minaur.

Medvedev, der er tredjeseedet, vandt det vitale første sæt, der varede i 65 minutter.

Sættet bød ikke på en eneste breakbold, og derfor var tiebreaken uundgåelig. Her kom Rublev foran 5-1 og fik tre sætbolde ved 6-3, men Medvedev afværgede dem alle og udnyttede i stedet sin første sætbold.

Midtvejs i andet sæt kom kampens første servegennembrud, og det var Medvedev, der her tog et stort skridt mod sejren. Siden holdt han serv og sikrede sættet med 6-3.

Tredje sæt var også renset for breakbolde, og derfor måtte de to hårdtslående russere ty til endnu en tiebreak.

Her spillede Medvedev sig ved stillingen 6-5 frem til en matchbold, som han udnyttede.

Det er allerede en kendsgerning, at spanieren Pablo Carreno Busta og tyske Alexander Zverev mødes i den anden semifinale.

Se også: Azarenka udraderer belgier og er klar til storkamp mod Williams

Se også: Thiem gør det af med australsk talent på vej til favoritmøde