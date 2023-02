Melder sig helt klar

Natten til tirsdag dansk tid er den danske tennisspiller Holger Rune tilbage i kamp, når det gælder første runde i ATP 500-turneringen i mexicanske Acapulco.

Rune blev midt i februar tvunget til en kortere pause på grund af en håndledsskade. Den skade er der nu styr på.

- Jeg har det klart bedre. Jeg har fået den behandling, jeg skulle have, og jeg har fået restitueret. Kroppen er klar til at spille. Jeg har ingen skavanker, forsikrer danskeren over for TV 2 Sport.

Kampen mod amerikaneren Ben Shelton er sat til at gå i gang klokken 2.30 dansk tid natten til tirsdag.

20-årige Shelton rangerer på den seneste verdensrangliste som nummer 41. 19-årige Holger Rune er nummer ti.

Den danske teenager har været i Acapulco i nogle dage nu for at gøre sig klar til turneringen. Han forventer en svær åbningskamp mod Shelton.

- Det bliver en spændende kamp. Han har spillet rigtigt godt i slutningen af sidste år og i år, så jeg skal være fokuseret og prøve på at spille op til mit bedste, lyder det fra Holger Rune.

Rune er en af fire spillere fra verdensranglistens top-10, som er med i Mexico.

Verdenstoer Carlos Alcaraz er topseedet, mens verdensfirer Casper Ruud og verdensfemmer Taylor Fritz er tildelt de efterfølgende seedninger. Holger Rune er fjerdeseedet.