Melder ud efter uheld: - Vi vælger at være positive

Der venter et brag af et opgør, når Holger Rune lørdag aften træder ind på Court Philippe-Chatrier i Paris.

For ikke nok med, at det franske hjemmepublikum formentlig ville heppe højlydt på danskerens modstander, Hugo Gaston, så har han også en ankel at forholde sig til.

Efter sit styrt i den seneste kamp er den nemlig fortsat hævet, fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke, til Ekstra Bladet.

- Han kørte en time på banen i går og en masse behandlinger. Den (anklen, red.) er stadig hævet og skal tapes solidt op, skriver hun i en sms.

Alligevel er der fortsat smil og højt humør hos det 19-årige stjerneskud, der efter to kampe på den noget mindre bane 12, kan se frem til at skulle spille på det største anlæg i Paris med plads til over 14.000 tilskuere.

Det så ikke godt ud, da Holger Rune torsdag vred rundt på sin højre ankel. Foto: Privatfoto

- Det vigtigste er sådan set, at han virkede glad i træning i går. Det er væsentligt, for typisk kan et fald og potentiel ulykke godt sætte sig i hovedet, så man holder igen på bevægelser. Det gjorde han ikke, og det er jo altafgørende i kamp, udtaler Aneke Rune og tilføjer:

- Nu er der jo forskel på en times træning og en kamp, men vi vælger at være positive, og Lars (Holger Runes træner, red.) og Holger har tilrettelagt en taktik, der tilgodeser det, han har at spille med på dagen - herunder eventuelt begrænset mobilitet i anklen.

Det var i anden runde, at danskeren midt i tredje sæt pludselig gled i en presenning bag baglinjen og vred om på sin højre ankel.

Efterfølgende modtog han behandling, inden han kunne fortsatte opgøret og sikkert spillede sig vdere.

Den hævede ankel betød dog, at Rune måtte trække sig fra doublerækken, hvor han også skulle have været i aktion torsdag. Lægerne bad ham således om at holde sig i ro frem mod lørdagens singlekamp.

Holger Runes tredje runde mod Hugo Gaston er sat til at gå i gang 20.45. Du kan følge opgøret live lige her på eb.dk.

