Melder ud: Holger tidligt i aktion

Han er svært glad for at sove.

Men fredag får Holger Rune ikke mulighed for at snooze alt for meget på vækkeuret.

Torsdag aften har Wimbledon-arrangørerne således offentliggjort fredagens program på turneringens hjemmeside, og her er Holger Runes kamp i anden runde mod spanske Roberto Carballes Baena planlagt til klokken 12.00 dansk tid.

Opgøret kommer til at foregå på bane tre - den samme bane som den danske stjerne spillede på i første runde.

Oprindeligt skulle sjetteseedede Rune have været i ilden i London torsdag, men på grund af regn og mørke nåede Roberto Carballes Baena ikke at spille sig videre onsdag.

Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Er storfavorit

Når spillerne fredag middag går ind på græsset, vil det være med Holger Rune i favoritrollen.

Én gang tidligere har de to duellanter stået over for hinanden, og her blev det til en dansk sejr. Opgøret fandt sted tilbage i februar 2022 på gruset i argentinske Cordoba, hvor Rune vandt sikkert med cifrene 6-2, 6-4.

Den 30-årige spanier er dog ikke ligefrem nogen dårlig tennisspiller og indtager aktuelt en placering som nummer 57 i verden.

Gruset er dog Baenas klart foretrukne, og der vil være tale om en større overraskelse, hvis det skulle gå hen og blive til et dansk exit.

Holger Rune vandt onsdag sin første kamp ved Wimbledon nogensinde, da han besejrede britiske George Loffhagen i tre sæt. Først sæt blev spillet tirsdag, inden danskeren måtte vente næsten 30 timer med at afgøre kampen senere onsdag.